«نخيل» ترسي عقدين بـ 3.5 مليارات درهم لبناء 544 فيلا في «نخلة جبل علي»

أعلنت شركة «نخيل» العقارية، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، ترسية عقدين بقيمة تجاوز 3.5 مليارات درهم، على شركتَي «جينكو للمقاولات العامة»، واتحاد الهندسة الإنشائية «يونك»، لبناء 544 فيلا في مشروع «نخلة جبل علي»، ما يمثل مرحلة مهمة في تنفيذ أحد أهم المشروعات التطويرية على الواجهة البحرية في دبي.

وبموجب العقدين، ستبني شركة «جينكو» 354 فيلا في مناطق السعفات من «A» إلى «D»، بينما تنفذ شركة «يونك» 190 فيلا في السعفتين «E» و«F»، فيما من المقرر بدء أعمال البناء خلال الربع الحالي من العام الجاري، على أن يتم الانتهاء منها خلال الربع الرابع 2028، وقال الرئيس التنفيذي لـ«شركة دبي القابضة للعقارات»، خالد المالك، إن «ترسية هذين العقدين تمثل خطوة مهمة في تنفيذ مشروع (نخلة جبل علي)، حيث تشهد أعمال البناء حالياً تقدماً ملحوظاً في سعفات عدة، ومع استمرار هذا الزخم، يعد المشروع أحد أهم المشروعات التوسعية التي تشهدها دبي على ساحلها الحضري خلال جيل كامل، وسيلعب دوراً محورياً في دعم نمو الإمارة على المدى الطويل، وتعزيز جاذبيتها العالمية وجهة مثالية للعيش والاستثمار والسياحة».

من جانبه، أكد مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «جينكو للمقاولات العامة»، غياث محمد غياث، التزام إنجاز المشروع وفقاً لأعلى المعايير، كما أكد رئيس مجلس إدارة شركة تمثل اتحاد الهندسة الإنشائية، المهندس عبدالحليم موحد، التزام الشراكة الاستراتيجية مع «نخيل»، ومواصلة العمل جنباً إلى جنب نحو تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات المستقبلية.

ويشكل مشروع «نخلة جبل علي» جزءاً أساسياً من التوسع الحضري المستقبلي لدبي، حيث يسهم في تطور الساحل الجنوبي للإمارة، وتعزيز رؤيتها طويلة المدى لبناء مجمعات ساحلية مستدامة وعالية الجودة.