%8.4 نمواً في إيرادات «مساكن دبي ريت» خلال الربع الأول

أعلن صندوق الاستثمار العقاري «مساكن دبي ريت»، المدرج في سوق دبي المالي، والذي تديره شركة «دي إتش إيه إم لإدارة صناديق الاستثمار العقاري»، تسجيل أداء تشغيلي قوي خلال الربع الأول من العام الجاري 2026، مدعوماً بنمو مستدام في الإيجارات، ومعدلات إشغال مرتفعة، وطلب متواصل عبر مختلف مكونات محفظته السكنية.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن إيرادات الصندوق ارتفعت خلال الربع الأول 8.4% على أساس سنوي، مدعومة بنشاط تأجيري مستقر واستمرار الطلب عبر الفئات السكنية الأساسية.

ونما متوسط الإيرادات لكل مساحة قابلة للتأجير والمؤجرة 7.4% على أساس سنوي، فيما بلغت القيمة الإجمالية للأصول نحو 23.8 مليار درهم كما في نهاية مارس، متضمنة إضافة 56 فيلا ضمن مشروع «غاردن فيو فيلاز».

وحافظ الصندوق على متوسط معدل إشغال بلغ 98.9% على مستوى المحفظة خلال الربع الأول، بزيادة قدرها 1% على أساس سنوي، وبلغ معدل الاحتفاظ بالمستأجرين 98%.

وقال المدير العام لشركة «دي إتش إيه إم لإدارة صناديق الاستثمار العقاري»، أحمد السويدي، إن «نتائج الصندوق التشغيلية خلال الربع الأول من العام، تعكس متانة محفظته وجودتها، كما تؤكد قوة الأسس التي يستند إليها سوق العقارات السكنية في دبي».

وأضاف: «ننظر بثقة إلى الآفاق المستقبلية لمساكن (دبي ريت)، مدعومين بقاعدة أصول متنوعة ومدرة للدخل، وميزانية عمومية متينة، وتركيز واضح على خلق القيمة على المدى الطويل».

وبحسب البيان، حافظ سوق العقارات السكنية في دبي على متانته، خلال الربع الأول من عام 2026، مع استمرار نشاط التأجير بما يعكس قوة الطلب من شاغلي الوحدات وتوازناً أكبر في مشهد السوق، وارتفع المؤشر العام للإيجارات بنسبة 4.1% على أساس سنوي، في حين سجل مؤشرا إيجارات الشقق والفلل ارتفاعاً بنسبة 4.1% و0.7% على التوالي، كما سجلت دبي 170 ألف عقد إيجار سكني بقيمة 15.1 مليار درهم خلال الربع الأول، شملت 60 ألفاً و545 عقداً جديداً، بجانب نمو عقود التجديد بنسبة 3.2% على أساس سنوي.

كذلك حافظ نشاط المبيعات على قوته، مع ارتفاع مؤشر «ريدين» للمبيعات بنسبة 9%، مدفوعاً بنمو مبيعات الفلل 12.5% والشقق 8.5%، فيما بلغت قيمة التصرفات السكنية 134.8 مليار درهم عبر 44 ألفاً و378 صفقة، بزيادة سنوية بلغت 19% من حيث القيمة و4.2%، من حيث عدد الصفقات، بما يؤكد متانة سوق العقارات السكنية في دبي واستمرار عمق الطلب فيها.

وفي ضوء هذه المعطيات، يتمتع «مساكن دبي ريت» بمقومات قوية تدعم قدرته على تحقيق دخل مستقر، مستفيداً من حجم محفظته وتنوّعها، والتي تشمل مجمعات سكنية فاخرة ومتكاملة واقتصادية، إضافة إلى مجمّعات سكنية للشركات.

ويتوقع الصندوق إضافة 220 وحدة سكنية ضمن مشروع «قرية جبل علي»، الذي لايزال يسير وفق الجدول الزمني المستهدف للتسليم خلال الربع الثاني من عام 2026، ومن المنتظر أن تسهم الإضافات الجديدة في «غاردن فيو فيلاز» و«قرية جبل علي» مجتمعةً في تحقيق إيرادات إضافية تراوح بين 70 و80 مليون درهم عند وصولها إلى مرحلة الاستقرار التشغيلي.