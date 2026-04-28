عقارات دبي تستهل تعاملات الأسبوع بتصرفات جاوزت 6.1 مليارات درهم

استهلت سوق العقارات في دبي تعاملات الأسبوع بنشاط واضح، مع تسجيل تحركات قوية في القطاع، ما يعكس ثقة المستثمرين واستمرار الزخم في السوق، وسط توجهات استثمارية إيجابية، متجاهلة التوترات في المنطقة.

وسجل إجمالي التصرفات العقارية نحو 6.11 مليارات درهم، عبر تنفيذ 1360 صفقة، تضمنت مبيعات بأكثر من 3.94 مليارات درهم، بعد تنفيذ 877 صفقة، بحسب بيانات تطبيق «دبي ريست»، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وتوزّعت مبيعات عقارات دبي، أمس، بواقع 713 مبايعة لوحدات سكنية، و121 مبايعة لمبانٍ، و43 مبايعة لأراضٍ.

وبلغت مبيعات العقارات الجاهزة نحو 1.74 مليار درهم عبر تنفيذ 230 صفقة، موزعة بواقع 175 مبايعة لوحدات سكنية، و12 مبايعة لمبانٍ، و43 مبايعة لأراضٍ، بينما بلغت مبيعات العقارات على الخريطة نحو 2.2 مليار درهم، من خلال 647 صفقة مقسمة على 538 مبايعة لوحدات سكنية، و109 مبايعات لمبانٍ.

وسجلت الرهون العقارية 427 معاملة، بقيمة 820.43 مليون درهم، موزعة بواقع 356 معاملة لوحدات سكنية، و23 معاملة لمبانٍ، و48 معاملة لأراضٍ.

بدورها، بلغت قيمة الهبات نحو 1.35 درهم، بواقع 56 معاملة موزعة على 40 معاملة لوحدات سكنية، وثلاث معاملات لمبانٍ، و13 معاملة لأراضٍ.

وبذلك استحوذت المبيعات العقارية على ما نسبته 64.45% من إجمالي قيمة التصرفات المسجلة أمس، بينما اقتنصت الرهون ما نسبته نحو 13.45%، والهبات نحو 22.1%.

وتُمثّل هذه الأرقام انطلاقة قوية لسوق العقارات في دبي، منذ بداية الشهر الجاري، حيث سجلت المبيعات العقارية منذ بداية أبريل ما يزيد على 43.09 مليار درهم، بينما بلغت القيمة الإجمالية للتصرفات 61.95 مليار درهم.

يُذكر أن سوق دبي العقارية أنهت الربع الأول من العام الجاري مسجلة نتائج قياسية، حيث قفزت المبيعات بنسبة 23.85% على أساس سنوي، لتصل إلى أكثر من 175.88 مليار درهم، مقارنة بمبيعات بلغت 142 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2025.