«دبي المالي» يربح 3.56 مليارات درهم في جـلـسـة بـدايـة الأسبوع

أغلق سوق دبي المالي تعاملات، أمس، أولى جلسات الأسبوع، مرتفعاً بنسبة 0.281%، أو ما يعادل 16.43 نقطة عند مستوى 5870.62 نقطة، بدعم من ارتفاع أسهم قطاعات الصناعة والعقارات والبنوك والسلع الاستهلاكية الكمالية، وتوالي إفصاح الشركات المدرجة عن نتائج أعمال قوية للربع الأول من العام الجاري.

وصعد رأس المال السوقي لـ«دبي المالي» إلى 963.228 مليار درهم، بنهاية جلسة أمس، مقارنة بـ959.668 مليار درهم في نهاية تعاملات الجمعة الماضي، بمكاسب بلغت نحو 3.56 مليارات درهم.

ودعم أداء السوق نمو أسهم أربعة قطاعات، تَصدّرها الصناعة بـ1.04%، والعقارات بنسبة 0.72%، والبنوك بـ0.1%، إضافة إلى السلع الاستهلاكية الكمالية بـ1.03%.

واستقطبت الأسهم المدرجة في السوق سيولة جاوزت 770.44 مليون درهم، بعد التداول على نحو 234.84 مليون سهم، وتنفيذ 16 ألفاً و846 صفقة.

وخلال تعاملات أمس، اتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) إلى الشراء بصافي استثمار بلغ نحو 62.15 مليون درهم، بعد أن سجلوا مشتريات بقيمة تجاوزت 266.86 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 204.71 ملايين درهم.

واستحوذت أسهم ست شركات مدرجة في «دبي المالي»، هي: «إعمار العقارية»، و«الخليج للملاحة القابضة»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«إعمار للتطوير»، و«أملاك»، و«بنك دبي الإسلامي» على نسبة 68.71% من سيولة السوق، بنهاية تعاملات أمس.

وبحسب بيانات السوق، فإن إجمالي قيمة التداول على الأسهم الستة بلغ نحو 529.41 مليون درهم، فيما بلغ إجمالي قيمة التداول في سوق دبي المالي ككل نحو 770.44 مليون درهم.

وتصدّر سهم «إعمار العقارية» نشاط السوق من حيث السيولة بنحو 286.41 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 0.8% عند 12.5 درهماً، وجاء سهم «الخليج للملاحة القابضة» ثانياً بقيمة تداولات 69.95 مليون درهم عند 2.7 درهم، فيما حل سهم «الإمارات دبي الوطني» ثالثاً بتداولات بلغت 58.7 مليون درهم عند 30.36 درهماً للسهم ومرتفعاً بنسبة 0.53%.

وجاء سهم «إعمار للتطوير» رابعاً من حيث السيولة بنحو 43.34 مليون درهم عند 15.28 درهماً، فيما جاء سهم «أملاك» خامساً بقيمة تداولات 35.55 مليون درهم عند 1.82 درهم، وحل سهم «بنك دبي الإسلامي» سادساً بتداولات بلغت 35.44 مليون درهم عند 7.22 دراهم للسهم ومرتفعاً بنسبة 0.69%.

وشهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على 21.5 مليون سهم من أسهم شركة «الخليج للملاحة القابضة» بسعر 2.61 درهم وبقيمة إجمالية بلغت 56.11 مليون درهم.

يشار إلى أن مساهمي شركة «الخليج للملاحة» أقروا خلال اجتماع جمعيتها العمومية السنوية، تغيير اسم الشركة إلى «اتحاد إنيرجي القابضة» وإعادة شراء 5% من أسهمها.

من جهته، أنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات أمس مرتفعاً بنسبة 0.397%، أو ما يعادل 38.82 نقطة، ليغلق عند مستوى 9827.66 نقطة، وارتفعت رسملة السوق إلى نحو 2.828 تريليون درهم، بنهاية جلسة أمس، مقارنة بـ2.809 تريليون درهم في نهاية تعاملات جلسة الجمعة الماضي، بمكاسب بلغت أكثر من 19.17 مليار درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي سيولة جاوزت 1.09 مليار درهم، بعد التداول على نحو 356.25 مليون سهم، وتنفيذ 27 ألفاً و138 صفقة.

• «الخليج للملاحة» تُغيّر اسمها إلى «اتحاد إنيرجي القابضة».. وتُقرّ إعادة شراء 5% من أسهمها.