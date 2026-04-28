«طيران الإمارات» تزود «A380» بـ «ستارلينك»

أعلنت شركة طيران الإمارات، أمس، عن استعداد طائراتها من طراز «إيرباص A380» لإنجاز أول عملية تركيب لنظام الإنترنت اللاسلكي «ستارلينك» من الجيل الجديد على متنها.

وأفادت الشركة، في بيان، بأن طائراتها «A380» كانت من أولى الطائرات التجارية في العالم التي وفرت خدمة الإنترنت للمتعاملين معها، موضحة أنه مع تركيب ثلاثة هوائيات من «ستارلينك» على كل طائرة، سترتفع جودة خدمة الإنترنت على متنها نحو 1000 ضعف، لتوفر للمتعاملين تجربة اتصال تفوق تلك المتاحة في المنازل، حتى على ارتفاع 40 ألف قدم.

وذكرت الشركة أن أول طائرة «إيرباص A380» مزودة بخدمة «ستارلينك» عادت إلى دبي، أخيراً، بعد استكمال أعمال التركيب والحصول على الشهادات اللازمة في مدينة نيوكواي بالمملكة المتحدة.

وأكدت الناقلة أن هذه الخدمة ستكون متاحة مجاناً لجميع المتعاملين عبر درجات السفر كافة، مع سهولة التسجيل والاستخدام، لافتة إلى أن التحسينات المستقبلية ستشمل إمكانية بث القنوات التلفزيونية المباشرة عبر «ستارلينك»، بدءاً من الأجهزة الشخصية، على أن يتم دمجها لاحقاً في شاشات المقاعد.

وبيّنت أنه بالمقارنة مع طائرات «بوينغ 777»، فإن طائرة «إيرباص A380» تتميز بعدد أكبر من نقاط الاتصال اللاسلكي، إضافة إلى هوائي ثالث، بما يضمن تجربة اتصال محسّنة تتناسب مع سعتها الاستيعابية الأكبر.

وأكدت الناقلة أنها ستواصل أعمال تركيب «ستارلينك» في مَرافق مركز «طيران الإمارات الهندسي» في دبي، لتسريع نشر الخدمة عبر الأسطول، لافتة إلى أنها استكملت أولى عمليات تركيب «ستارلينك» على طائرات «بوينغ 777»، حيث تم تجهيز 25 طائرة حتى الآن.