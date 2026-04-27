الإمارات تتصدر عربياً وخليجياً في استيراد الساعات السويسرية

كشفت بيانات «اتحاد صناعة الساعات السويسرية» عن وصول إجمالي صادرات الساعات السويسرية خلال الربع الأول من العام الجاري 2026 إلى 6.201 مليارات فرنك سويسري (نحو 29 مليار درهم) مقارنة بـ 6.112 مليارات فرنك خلال الربع الأول 2025، بزيادة نسبتها 1.4%.

وأظهرت البيانات تصدر دولة الإمارات عربياً وخليجياً من حيث حجم استيراد الساعات السويسرية، بعد أن سجلت ما قيمته 316.6 مليون فرنك سويسري (1.483 مليار درهم) خلال الربع الأول 2026، مقارنة بما قيمته 301.5 مليون فرنك خلال الربع الأول 2025، بارتفاع نسبته 5%. ولتتبوأ الإمارات بذلك المركز الثامن عالمياً من حيث حجم استيراد الساعات السويسرية خلال الربع الأول 2026 من أصل 30 سوقاً عالمية للساعات السويسرية.

وسجلت السعودية ما قيمته 75.3 مليون فرنك مقارنة بـ 82.4 مليون فرنك في الربع الأول 2025، بتراجع نسبته 8.6%، لتحل في المركز 18 عالمياً.

كما سجلت قطر ما قيمته 55.6 مليون فرنك مقارنة بـ 78.8 مليون فرنك في الربع الأول 2025، بتراجع نسبته 29.5%، وحلت في المركز 21 عالمياً، في ما سجلت الكويت ما قيمته 36.1 مليون فرنك مقارنة بـ 41.6 مليون فرنك في الربع الأول 2025، بتراجع نسبته 13.2%، وجاءت في المركز 25 عالمياً.

كما سجلت عُمان ما قيمته 23.5 مليون فرنك مقارنة بـ 18.6 مليون فرنك في الربع الأول 2025، بارتفاع نسبته 26.7%، لتحل في المركز 28 عالمياً. فيما سجلت البحرين ما قيمته 20.2 مليون فرنك مقارنة بـ 26.1 مليون فرنك في الربع الأول 2025، بتراجع نسبته 22.6%. وحلت في المركز 29 عالمياً.

عالمياً، تصدرت الولايات المتحدة أسواق الساعات السويسرية، بحجم استيراد بلغ 1156.3 مليون فرنك، وارتفاع نسبته 2.8% مقارنة بالربع الأول 2025، في ما حلت اليابان في المركز الثاني مسجلة 439.5 مليون فرنك، بتراجع نسبته 0.4% عن الربع الأول 2025.

وجاءت هونغ كونغ في المركز الثالث بقيمة واردات بلغت 438.3 مليون فرنك، وتراجع نسبته 0.8%، في ما حلت فرنسا في المركز الرابع بقيمة 434 مليون فرنك ونمو نسبته 55.6% عن الربع الأول 2025.

أما الصين فحلت في المركز الخامس بقيمة 420.5 مليون فرنك، وتراجع نسبته 0.7%، والمملكة المتحدة في المركز السادس بقيمة 403.3 مليون فرنك، وارتفاع نسبته 2.7%، في ما جاءت سنغافورة في المركز السابع بعد أن سجلت ما قيمته 388.7 مليون فرنك بتراجع نسبته 1.3% عن الربع الأول 2025.