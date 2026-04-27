تقرير: قطاعات التجزئة والضيافة والمشاريع متعددة الاستخدامات تشهد زخما قويا في الامارات

أفاد تقرير صادر عن شركة «3D للاستشارات»، بأن سوق دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بالمرونة والنشاط مدعومة بالاستثمارات الحكومية بشكل خاص، مع تنوع الأجندات الاقتصادية ونمو متواصل في قطاع السياحة. كما تشهد قطاعات التجزئة والضيافة والمشاريع متعددة الاستخدامات زخما قويا في الإمارات. ومع تطور التحديات أصبحت الضغوطات الرئيسية اليوم تتمحور حول تضخم التكاليف، وعدم استقرار سلاسل التوريد، وضرورة الالتزام بالجداول الزمنية في بيئة تشهد تحولاً سريعا. وبالتوازي، ارتفعت أيضا توقعات العملاء بشكل ملحوظ، وأصبح هنالك تركيز أكبر على الجودة والسرعة وتجربة العملاء، لا سيما في قطاع التجزئة بما يخص المنتجات الفاخرة. مما أنتج تحدي حقيقي لدى قادة المشاريع لتحقيق التوازن بين هذه العناصر الثلاثة.

وأضاف جيلبر بستاني، نائب رئيس تنفيذ المشاريع لدى «3D للاستشارات»، في التقرير: «السوق كبيرة ومليئة بالتنافسية، حيث تواصل دول مجلس التعاون الخليجي، ولا سيما الإمارات العربية المتحدة، العمل الدؤوب لاستقطاب الاستثمارات الإقليمية والدولية، الأمر الذي يحافظ على متانة سلسلة المشاريع. لكن هذا يعني أيضا أن السوق أكثر تنافسية، بسبب وجود شركات محترفة. مما يجعل المنافسة غير مقتصرة على السعر فحسب، بل ترتكز على الخبرة، والكفاءة في التنفيذ، وكسب ثقة العملاء، والقدرة على إنجاز مشاريع عالية الجودة وتلبية السوق باستمرار، وبالتالي أصبح التميّز ضرورة حتمية».

وتابع بستاني: «سجلت سوق العقارات الفاخرة في دبي مستويات نشاط غير مسبوقة، خلال العام الماضي 2025، مدعومة بتزايد إقبال أصحاب الثروات من مختلف دول العالم على الإمارة، في ظل ما توفره من بيئة استثمارية وتشريعية وضريبية جاذبة. ويستمر الطلب على المشاريع الفاخرة بزخم قوي، لا سيما في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية. ويشهد قطاع التجزئة توجها واضحا نحو المساحات التفاعلية، كالمتاجر الرئيسية التي تجمع بين التصميم والتكنولوجيا وتجربة العملاء. ويتوسع الطلب ليشمل الاستشارات المعمارية والإنشاءات والتصميم الداخلي. فضلاً عن سرعة تنفيذ المشاريع والعملاء يستثمرون بشكل متزايد في مفاهيم الطابع المميز والاستثنائي، واستخدام مواد ذات جودة عالية، باختصار، الهدف لم يعد مجرد بناء متجر، بل تقديم تجربة متكاملة للعلامات التجارية. مما يرفع مستوى سقف التوقعات لجميع المشاركين في إنجاز المشروع».

وأكد أن «تقرير الثروة العالمي 2026» الصادر عن شركة «نايت فرانك» كشف أن دبي واصلت ترسيخ مكانتها ضمن الصدارة عالمياً في استقطاب الثروات والاستثمارات العقارية، كما عززت دولة الإمارات مكانتها ضمن قائمة أسرع الدول نمواً في أعداد الأفراد فائقي الثراء (الذين تتجاوز ثرواتهم 30 مليون دولار). وأشار التقرير إلى أن تصاعد مكانة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام كمركز عالمي متنامي الأهمية للمال والأعمال والتجارة والخدمات أسهم في تعزيز جاذبيتها الاستثمارية من منظور المستثمرين العالميين.

وقال بستاني، إن «مصدر المنافسة هما الشركات المحلية التي حققت مكانتها الراسخة والشركات الاستشارية الدولية الكبرى. حيث تُقدّم الشركات الدولية أفضل الممارسات العالمية مرتكزةً على شهرة علاماتها التجارية، بينما تُوفّر الشركات المحلية معرفة إقليمية واسعة ومرونة عالية في تنفيذ المشاريع. وبالنسبة لشركة (3D ) للاستشارات، يدفعنا هذا الواقع إلى المواظبة على تطوير نطاق عملنا باستمرار من خلال مزج المعايير الدولية مع خبرتنا المتجذرة في المنطقة».

وتُعدّ تجهيزات متاجر التجزئة الفاخرة وتطوير المتاجر الرائدة من بين القطاعات الأكثر نشاطًا ضمن نطاق عملنا. كما نلاحظ في الوجهات متعددة الاستخدامات، التي تجمع بين التجزئة والضيافة والترفيه زخما قويا.

وأشار إلى أن أحد أبرز التحديات في تنفيذ المشاريع السريعة يكمن في عدم المساس بالجودة، وغالباً ما يكون الجدول الزمني لإنجاز مشاريع قطاعات التجزئة للعلامات التجارية الفاخرة محدود للغاية وموعد إطلاق المشروع ثابت لا يمكن تأجيله. وللتغلب على هذا التحدي، نعتمد بشكل كبير على التخطيط المبكر، والتنسيق الفعّال مع جميع الأطراف المعنية، والإدارة الاستباقية للمخاطر وتبنى منهجيات منظمة لإدارة المشاريع مع الحفاظ على المرونة في التنفيذ، والاعتماد على التواصل الواضح، واستخدام أدوات رقمية لتتبع عملية سير المشروع.