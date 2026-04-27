"الإمارات الإسلامي" يطلق حلول رقمية للاستثمار في المعادن الثمينة

أعلن "الإمارات الإسلامي"، اليوم، عن إطلاق حل استثماري رقمي متوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية للاستثمار في الذهب والفضة، وقد تم دمجه بسلاسة ضمن تطبيق + EI للخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك.

ويعد هذا المنتج الأول من نوعه من مصرف إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ يتيح للمتعاملين شراء وبيع سبائك الذهب والفضة المعتمدة ضمن بيئة آمنة، بما يسهم في تعزيز قدرتهم على تنويع محافظهم الاستثمارية والحفاظ على قيمتها.

ويمكن للمتعاملين إدارة استثماراتهم في المعادن الثمينة عبر هواتفهم الذكية من خلال منصة "الثروات" الموجودة ضمن التطبيق، في خطوة تعكس التزام "الإمارات الإسلامي" بتبني أحدث الحلول التقنية لتقديم تجربة مصرفية متقدمة للمتعاملين، مما يسهل الوصول إلى خدمات إدارة الثروات المتوافقة مع الضوابط الشرعية، ويجعلها أقرب إلى الجميع أكثر من أي وقتٍ مضى.

ويتيح الحل الجديد للمستثمرين بدء استثماراتهم بالحد الأدنى للاستثمار، مع الاستفادة من القيمة الحقيقية للذهب والفضة كأدوات تحوط تقليدية ضد التضخم. كما يوفر الحل خيارات استبدال متعددة، تشمل الاستبدال النقدي الجزئي أو الكامل، أو استلام السبائك، بما يمنح المتعاملين مرونة عالية في إدارة استثماراتهم وبيع سبائكهم في أي وقت، بغض النظر عن تقلبات السوق.

بالإضافة إلى ذلك، يلتزم "الإمارات الإسلامي" بتوفير أعلى معايير الجودة والأمان في استثمارات المعادن الثمينة؛ إذ تتوافق سبائك الذهب مع معايير جمعية سوق لندن للسبائك ومعايير دبي للتسليم الجيد، وتتوفر من علامات تجارية موثوقة مثل بنك الإمارات دبي الوطني وبامب وفالكامبي. كما تتوافق سبائك الفضة مع معيار الإمارات للتسليم الجيد، وتتوفر من جهات متعددة موثوقة، تشمل بنك الإمارات دبي الوطني وبرنامج معيار الإمارات لتسليم الجيد "UAE Good Delivery". ويتم حفظ جميع المعادن الثمينة في خزائن تتمتع بمستوى عالٍ من الأمان.

وبهذه المناسبة، قال محمد كمران واجد، نائب الرئيس التنفيذي في "الإمارات الإسلامي": "نفخر بكوننا أول مصرف إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة يطلق خدمة الاستثمار الرقمي في الذهب والفضة من خلال تطبيق + EI للخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك. ويجسد إطلاق هذا الحل التزامنا الراسخ بتعزيز الابتكار الرقمي في مجال إدارة الثروات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، من خلال توفير منصة استثمارية تتسم بالموثوقية والشفافية، وتسهم في تعزيز القيمة المقدمة لمتعاملينا. كما يعكس هذا الإنجاز مكانتنا الريادية في السوق، ويؤكد حرصنا على توفير حلول مالية متقدمة وسهلة الاستخدام تواكب التطورات المتغيرة في القطاع المالي، وتدعم مكانتنا كمؤسسة رائدة في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية الرقمية."

ومن جانبه، قال محمد الهادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في "الإمارات الإسلامي": "يُعد هذا العرض الرقمي الجديد للذهب والفضة استجابة مباشرة لهدفنا الاستراتيجي الأساسي المتمثل في تمكين متعاملينا من الأفراد وتعميق علاقاتنا معهم. ويمكن لمتعاملينا الآن الاستفادة بسهولة من تطبيق EI + للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول للاستثمار في المعادن الثمينة المادية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، بما يمكّنهم من اتخاذ قرارات أفضل بشأن مستقبلهم المالي."



وقال إبراهيم قايد، رئيس إدارة الخزينة والأسواق في "الإمارات الإسلامي": "يُعد الذهب والفضة وسيلة للتحوّط ضد التضخم ويساعدان في الحفاظ على قيمة الاستثمار. وباعتباره أول حل استثماري رقمي متوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة للاستثمار في المعادن الثمينة، يوفّر حلنا الرقمي طريقة ميسّرة ومرنة تُمكّن الأفراد من إدارة ثرواتهم وتنميتها بثقة، بما يتماشى تماماً مع احتياجاتهم المتغيرة."

ويعكس إطلاق هذا الحل الرقمي للاستثمار في الذهب والفضة التزام "الإمارات الإسلامي" المستمر بتطوير منتجات وخدمات مالية مبتكرة تلبي تطلعات قاعدة متعامليه المتنامية، مع الحفاظ على الامتثال الكامل لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.