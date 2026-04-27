«سندك»: تطبيق أعلى معايير النزاهة في تسوية المنازعات المصرفية

أكدت وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية (سندك)، حرصها على تطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية في تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية.

وقالت الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لوحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية «سندك»، فايزة العوضي، إن تحقيق الشمول المالي والصحة المالية لا يقتصر على إتاحة الخدمات المالية فحسب، بل يشمل أيضاً حماية حقوق المستهلك، وترسيخ مبادئ العدالة، وتعزيز الثقة في استخدام هذه الخدمات، بما يدعم الاستقرار المالي للأفراد والمجتمع.

وأضافت العوضي، بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي 2026، الذي يُعقد هذا العام تحت شعار «الصحة المالية.. طريق الأفراد نحو شمول مالي مستدام وأكثر استقراراً»: «نجدد في (سندك) التزامنا بالعمل مع شركائنا في القطاع المالي لتعزيز منظومة متكاملة تقوم على التمكين والحماية والعدالة، وتسهم في تعزيز الصحة المالية للأفراد، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات كنموذج رائد في العالم العربي».

وأضافت: «بصفتنا جهة مستقلة ومحايدة، فإننا نحرص على تطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية في تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية، بما يضمن العدالة بين جميع الأطراف، ويعزز استدامة المنظومة المالية»، وأشارت العوضي إلى أن «سندك» تعمل على توفير حلول عادلة وفعالة لتسوية المنازعات، وتسريع معالجة الشكاوى بكفاءة عالية، وتسهيل الوصول إلى الخدمات لجميع فئات المجتمع، بما في ذلك الفئات الأقل وصولاً، مع توظيف الحلول الرقمية لتبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المتعامل.