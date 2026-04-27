«فوكس تو موف»: مبيعات السيارات الكهربائية في الإمارات ترتفع 26.4% خلال 2025

سجلت السيارات الكهربائية في دولة الإمارات إقبالاً متزايداً، إذ حققت ارتفاعاً في مبيعاتها بنسبة 26.4%، واستحوذت على حصة تصل إلى 8% من إجمالي المبيعات في الدولة خلال عام 2025، وذلك بحسب تقرير لمؤسسة «فوكس تو موف» الدولية المتخصصة بدراسات أسواق السيارات.

وكشف التقرير، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن النمو الذي سجلته مبيعات السيارات الكهربائية في السوق الإماراتية، خلال العام الماضي 2025، جاء بدعم عوامل عدة، من أبرزها تطور البنية التحتية الداعمة لاستخدام السيارات الكهربائية، وتوجهات ومبادرات الدولة لتحفيز التوسع بتبنّي استعمال المركبات الكهربائية.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي مبيعات السيارات بشكل عام في أسواق الإمارات سجل ارتفاعاً بمعدل وصلت نسبته إلى 5.4% بنهاية عام 2025، مقارنة بإجمالي مبيعات عام 2024.

وأوضح تقرير «فوكس تو موف» أن موديلات علامة «تيسلا» الأميركية استحوذت على الحصة الكبرى من المبيعات في أسواق الإمارات خلال عام 2025 بنسبة وصلت إلى 36%، فيما سجلت علامة «بي واي دي» الصينية نمواً في مبيعاتها قدره 211.9%، مقارنة بعام 2024، لتتقدم بذلك إلى مراكز متقدمة في قطاع المركبات الكهربائية بالدولة.

إلى ذلك أظهر التقرير أن مبيعات السيارات التقليدية التي تعمل بالوقود، سجلت ارتفاعاً في دولة الإمارات بنسبة 5.4%، خلال عام 2025، بدعم من الاستقرار الاقتصادي، وارتفاع ثقة المستهلك.

وعلى صعيد العلامات التجارية، كشف تقرير «فوكس تو موف» عن تصدر علامة «تويوتا» اليابانية المبيعات في السوق بنمو قدره 6.7%، وحصة سوقية بلغت 23% مقارنة بعام 2024، فيما جاءت علامة «نيسان» في المركز الثاني من حيث المبيعات، تليها علامة «ميتسوبيشي» في المركز الثالث.

وكشف التقرير أن مبيعات الأسواق شهدت متغيرات لافتة من خلال رصد صعود مبيعات علامة «جيتور» ستة مراكز، لتحتل المركز الرابع في قائمة مبيعات السيارات بالدولة بنمو قدره 82.1%، خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق عليه، تلتها علامة «إم جي» في المركز الخامس بنمو قدره 10.5%.

وبالنظر إلى الطرز الأعلى مبيعاً، فقد أصبح طراز «هايلكس» من «تويوتا» الأكثر مبيعاً بنمو سنوي قدره 35%، تلاها طراز «باترول» من «نيسان» بنمو قدره 2.3%، مقارنة بعام 2024.

يُذكر أن هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» كشفت أخيراً أن عدد المركبات الكهربائية في الإمارة وصل حتى نهاية 2025، إلى 47 ألفاً و944 مركبة، مقارنة بـ37 ألفاً و486 مركبة في نهاية 2024، بزيادة بلغت 10 آلاف و458 مركبة خلال عام واحد، أي ما يعادل زيادة بنسبة 27.9%.

ترتيب العلامات التجارية من حيث المبيعات خلال 2025

علامة «تويوتا» اليابانية.

علامة «نيسان» اليابانية.

علامة «ميتسوبيشي» اليابانية.

علامة «جيتور» الصينية.

علامة «إم جي» الصينية.