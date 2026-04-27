«ديوا» تختصر زمن استرداد مبالغ التأمين إلى 8 دقائق

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، تقليصاً إضافياً لمدة استرداد مبالغ التأمين من دون أي تدخل بشري، - التي تصل إلى 4000 درهم، وتمثّل نحو 90% من إجمالي طلبات الاسترداد - إلى ثماني دقائق فقط، مقارنة بنصف ساعة سابقاً.

وأفادت الهيئة بأن هذا الإنجاز جاء تتويجاً لرحلة تطوير متدرجة شهدت ثلاث محطات رئيسة، حيث كانت المرحلة الأولى تتمثّل في استرداد مبالغ التأمين خلال أربعة أيام عبر الإجراءات التقليدية، ثم قامت الهيئة في المرحلة الثانية بأتمتة إجراءات الموافقة، ما أسهم في تقليل المدة إلى نصف ساعة فقط، بينما تم في المرحلة الحالية تقليص المدة بشكل إضافي إلى ثماني دقائق فقط من دون أي تدخل بشري، من خلال منظومة متطورة تعتمد على نظام تحقق شامل وتوجيه تعليمات تحويل إلكتروني مباشر إلى الحساب البنكي للمتعامل باستخدام رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN)، ما يضمن دقة وسرعة وموثوقية غير مسبوقة.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «في إطار رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة لرقمنة مختلف جوانب الحياة في دبي، وترسيخ مكانتها عاصمة رقمية عالمية وواحدة من أفضل المدن في جودة الحياة وسهولتها، نواصل تبنّي أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ودمج الذكاء الاصطناعي في جميع عملياتنا التشغيلية».

وأضاف: «قطعنا شوطاً كبيراً في اختصار زمن استرداد مبالغ التأمين من أربعة أيام إلى نصف ساعة، واليوم إلى ثماني دقائق فقط، وذلك ضمن جهودنا المتواصلة لتوفير تجربة رقمية رائدة ومتكاملة تُحقق سعادة المتعاملين، وتلبي احتياجاتهم، وتفوق توقعاتهم».

وبحسب الهيئة، شهد الربع الأول 2026 إنجاز أكثر من 3.7 ملايين معاملة رقمية، مقارنة مع أكثر من 3.5 ملايين معاملة في الربع الأول 2025، وفي نهاية ديسمبر 2025 بلغ عدد حسابات المتعاملين مليوناً و327 ألفاً و182 حساباً، ثم واصل العدد الارتفاع ليصل إلى مليون و346 ألفاً و985 حساباً في نهاية مارس 2026.

