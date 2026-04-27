متابعة مشروعات «التنمية» عبر الأقمار الاصطناعية

نظم صندوق أبوظبي للتنمية زيارة ميدانية إلى مقر شركة «أوربت ووركس» الإماراتية، المتخصصة في تقنيات الفضاء، للاطلاع على سير العمل في تنفيذ الاتفاقية الاستراتيجية التي تم توقيعها خلال القمة العالمية للحكومات 2026، والتي تهدف إلى توظيف قدرات الأقمار الاصطناعية، لتعزيز متابعة وتقييم أثر مشروعات الصندوق التنموية حول العالم.

وأكد الصندوق أن الاتفاقية الاستراتيجية تُرسّخ مكانته كأول مؤسسة تمويل تنموي على مستوى العالم تُوفّر سعة أقمار اصطناعية مخصصة، بما يُعزّز كفاءة متابعة المشروعات، والتحقق من تقدّمها، وقياس أثرها عبر محفظته الدولية.