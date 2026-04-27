«غرفة الشارقة» تستعرض مع «مكتب هونغ كونغ» بناء شراكات جديدة

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ووفد من مكتب هونغ كونغ الاقتصادي والتجاري، سبل تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع هونغ كونغ، واستعرضت آفاق بناء شراكات استثمارية جديدة، إلى جانب مناقشة آليات المشاركة المتبادلة في الفعاليات الاقتصادية والمعارض المتخصصة، لاسيما معارض المجوهرات.

وأكد مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في «غرفة الشارقة»، عبدالعزيز الشامسي، خلال لقاء عمل، عقد في مقر الغرفة، مع مدير عام مكتب هونغ كونغ الاقتصادي والتجاري في دبي، سيمون تشان، أن العلاقات الثنائية بين الشارقة وهونغ كونغ تشهد زخماً متصاعداً على مستوى الشراكات الاقتصادية والاستثمارية.

وأشار إلى أن التعاون امتد ليشمل مجالات متنوعة، من بينها التحكيم التجاري الدولي عبر التعاون الذي أطلقه مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي (تحكيم) مع هونغ كونغ، في مايو 2024، لتبادل الخبرات حول الوسائل البديلة لتسوية النزاعات، والتكنولوجيا والابتكار، إضافة إلى التعاون في مجالات استراتيجية من بينها الطاقة المتجددة والتجارة الإلكترونية. وأضاف الشامسي أن غرفة الشارقة حريصة على ترسيخ شراكاتها مع المراكز المالية والتجارية العالمية، ومنها هونغ كونغ التي تمثل بوابة استراتيجية للأسواق الآسيوية، لافتاً إلى جاذبية الفرص الاستثمارية التي تتيحها الإمارة للمستثمرين في شتى القطاعات، ومنها الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة، مؤكداً التزام الغرفة بتقديم التسهيلات اللازمة للشركات القادمة من هونغ كونغ لدخول الأسواق الإقليمية انطلاقاً من الشارقة.

بدوره، أشاد وفد مكتب هونغ كونغ الاقتصادي والتجاري بالتطور الاقتصادي المتسارع الذي تشهده إمارة الشارقة، والبنية التحتية المتقدمة التي توفرها الإمارة لمجتمع الأعمال.