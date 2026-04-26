الذهب يسجل أول تراجع عقب 3 أسابيع من الارتفاعات السعرية

سجلت أسعار الذهب أول تراجع أسبوعي لها عقب ثلاثة أسابيع من الزيادات المتتالية، محققة في نهاية الأسبوع الماضي انخفاضات بقيم راوحت بين 8.5 دراهم و14.75 درهماً للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعار نهاية الأسبوع السابق، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في سوقي دبي والشارقة.

وقال مسؤولو منافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم»، إن الانخفاضات السعرية التي سجلها المعدن الأصفر أخيراً، عقب سلسلة زيادات سعرية خلال الأسابيع السابقة، كان لها انعكاسات على الأسواق، وحفزت الإقبال على شراء السبائك بمختلف أنواعها، خصوصاً من الأوزان الصغيرة والمتوسطة.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 567.5 درهماً بانخفاض قيمته 14.75 درهماً، مقارنة بسعره في نهاية الأسبوع السابق، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 525.25 درهماً بتراجع قدره 13.5 درهماً. بدوره، وصل سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً إلى 504 دراهم، بانخفاض بلغ 13 درهماً، وسعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 432 درهماً بتراجع بلغ 11 درهماً، كما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 14 قيراطاً إلى 373 درهماً بانخفاض وصل إلى 8.5 دراهم.

وقال مدير «شركة ريكي لتجارة الذهب والمجوهرات»، ريكي داهناك: «إن الانخفاضات السعرية التي سجلها المعدن الأصفر في الأسواق خلال الفترة الأخيرة أسهمت في تنشيط الطلب على السبائك الذهبية بمختلف أنواعها، خصوصاً من الأوزان المتوسطة والصغيرة».

وأرجع لـ«الإمارات اليوم»، زيادة الإقبال على شراء السبائك الذهبية، إلى محاولة بعض المتعاملين الاستفادة من الانخفاضات السعرية، لاسيما في ظل توقعات بعودة الأسعار إلى وتيرة الارتفاعات في الفترات المقبلة.

من جهته قال مسؤول المبيعات في محل «ماش لتجارة الذهب والمجوهرات»، راج باهي: «إن انخفاضات أسعار المعدن الأصفر عقب سلسلة زيادات أسبوعية متتالية، أسهمت في تحسن الطلب على السبائك الذهبية، خصوصاً من الأوزان المتوسطة».

وأضاف: «على الرغم من تحسن المبيعات، فإن هذا التحسن مازال محدوداً، فيما يتوقع أن ترتفع وتيرة الطلب على السبائك بمعدلات أكبر خلال الأيام المقبلة في حال استقرار الأسعار عند معدلات متقاربة أو تسجيل معدلات تراجع جديدة».

في السياق نفسه قال مدير القسم الدولي للمجوهرات لدى شركة «تيتان» للمجوهرات، أديتيا سينغ: «إن العملات والسبائك الذهبية تشهد أداءً يفوق معدلاتها المعتادة خلال الفترة الحالية، وهو من الأمور المنطقية، خصوصاً أن العملات والسبائك من الخيارات العملية للمتعاملين في الادخار». وأضاف: «من الملاحظ أيضاً دخول شريحة جديدة من المشترين للمرة الأولى، خصوصاً من فئة المهنيين الشباب، وذلك عبر العملات الذهبية تحديداً»، مؤكداً أنها فئة تستحق المتابعة من التجار في المرحلة المقبلة، لتحفيزهم على الشراء للادخار.