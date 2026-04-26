«شراع» يطلق «صندوق الثبات لرواد الأعمال» بـ 5 ملايين درهم

أطلق مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، أمس، «صندوق الثبات لرواد الأعمال»، بتوجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة المركز، بغرض تقديم دعم مالي وتشغيلي سريع للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الفاعلة في سوق الإمارة، إلى جانب الشركات ضمن محفظة «شراع».

وتبلغ قيمة الصندوق خمسة ملايين درهم بدعم من شركاء استراتيجيين من الجهات الحكومية والخاصة، فيما يهدف إلى تقديم دعم موجه للشركات العاملة في قطاعات حيوية ذات صلة بالمرونة الوطنية، والتي تشمل التصنيع، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، وغيرها من مجالات.

ويسهم الصندوق في دعم استمرارية الأعمال وتعزيز الاستقرار الاقتصادي بالتزامن مع حملة «فخورين بالإمارات» عبر دعم الشركات وتمكينها من مواصلة أعمالها بكفاءة.

ويعتمد «صندوق الثبات» في تقديم الدعم للشركات الفاعلة في إمارة الشارقة آلية تقييم مبسطة تسرّع اتخاذ قرارات التمويل وتضمن وصولها في الوقت المناسب، ويقدّم منحاً غير مستردة دون حقوق ملكية، إلى جانب برنامج متكامل يتضمن إرشاد الشركات للوصول إلى فرص تعزّز حضورها في السوق وتوسّع نطاق أعمالها، ويركّز على دعم الشركات التي تواجه تحديات آنية ناتجة عن ظروف خارجية بما يعزّز قدرتها على الاستمرار والتكيّف بثبات.

وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، إن رؤية الشارقة تنطلق من إيمان راسخ بأهمية بناء اقتصاد مرن ومتجدد تقوده المعرفة والابتكار، وروح ريادة الأعمال، وإن هذه الرؤية تتحقق عبر منظومات قادرة على التحرك بوعي ودقة في اللحظات التي تتطلب وضوحاً وقرارات حاسمة.

وأضافت: «نؤمن في (شراع) بأن مسؤوليتنا تتمثل في تمكين روّاد الأعمال من مواصلة التقدّم دون فقدان زخمهم، وتعزيز قدرتهم على التعامل مع المتغيرات بثقة وثبات بما يدعم استمرارية أعمالهم ونموها، ويأتي (صندوق الثبات) امتداداً لهذا النهج من خلال تقديم دعم عملي وموجّه يعزّز استمرارية الأعمال ويقوّي المنظومة ويدفع بها نحو مزيد من التطور والنمو المستدام».

من جانبه قال وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري: «إن إطلاق (صندوق الثبات) يمثل مبادرة جديدة ضمن سلسلة المبادرات التي أطلقتها إمارة الشارقة لدعم هذا القطاع الحيوي، وبما يعكس التزامها بتمكين رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة وحماية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة مرونتها، لاسيما في ظل الظروف والمتغيرات الراهنة، الأمر الذي يسهم في تنمية كفاءة بيئة ريادة الأعمال الوطنية ويرفع قدرتها على مواصلة النشاط الاقتصادي بكفاءة وتنافسية عالية، ويرسخ مكانة الإمارات وجهة عالمية جاذبة للشركات الناشئة والمشاريع الريادية على المستويين الإقليمي والدولي».

بدورها قالت نائب رئيس مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، نجلاء المدفع: «إن (صندوق الثبات) لرواد الأعمال يجسد رؤية (شراع) بأن قيمة المنظومة تظهر في هذه اللحظات تحديداً عبر تقديم دعم عملي واضح ومناسب يمكّن رواد الأعمال من الاستمرار بثقة ويضمن ألّا تحد تحديات الحاضر من الإمكانات التي يحملها المستقبل للاقتصاد».