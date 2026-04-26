«تعاونية الشارقة» تؤكد التزامها بدعم المزارعين المواطنين

قال الرئيس التنفيذي لـ«تعاونية الشارقة»، ماجد سالم الجنيد، إن فوز التعاونية بجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي في دورتها الرابعة لعام 2026، يمثل محطة مهمة في مسيرتها، ويعكس التزامها الراسخ بدعم القطاع الزراعي الوطني.

وأضاف: «يعزز الفوز بهذه الجائزة من مسؤوليتنا في مواصلة تطوير مبادراتنا الداعمة للمزارعين، والعمل على تمكينهم من الوصول إلى الأسواق، وتعزيز تنافسية منتجاتهم المحلية». وأكد أن «التعاونية» ماضية في توسيع شراكاتها مع الجهات المعنية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي لدولة الإمارات، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق مزيد من البرامج النوعية التي تدعم الابتكار الزراعي، وترفع كفاءة الإنتاج المحلي.

ويأتي فوز «تعاونية الشارقة» بالجائزة، تقديراً لدورها كشريك استراتيجي في دعم المزارعين وتعزيز منظومة الإنتاج الزراعي المحلي في دولة الإمارات، إذ تُعد «جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي» من أبرز المبادرات الوطنية التي تهدف إلى تكريم الممارسات المتميزة في القطاع الزراعي.

وتستهدف مبادرات «تعاونية الشارقة» تمكين المزارعين المواطنين، وتوفير قنوات تسويقية فعالة لمنتجاتهم.

وتسلم المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في «تعاونية الشارقة»، محمد العامري، الجائزة، خلال حفل رسمي أقيم أخيراً في «قصر الإمارات» بالعاصمة أبوظبي، بتنظيم وإشراف هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

يذكر أن «تعاونية الشارقة» أكدت لـ«الإمارات اليوم» أنها أتاحت خلال السنوات الماضية دعم أكثر من 100 مزرعة إنتاجية محلية على مستوى الدولة، تشمل مزارع عضوية، ومائية، ومستدامة، وذلك من خلال عرض وتسويق منتجاتها في فروعها الـ52.

وأكدت تخصيصها أكثر من 1000 متر مربع لعرض منتجات المزارع المحلية، ما رفع مبيعات تلك المزارع 10% خلال الأعوام السابقة.