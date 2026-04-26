«سلامة» تستكمل برنامج إعادة هيكلة رأس المال

أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة)، أمس، عن نجاحها في استكمال برنامج إعادة هيكلة رأس المال. وأكدت أنها استعادت قوة مركز ملاءتها المالية لتصل إلى مستويات قوية ومتوافقة بالكامل مع متطلبات مصرف الإمارات المركزي، لافتة إلى أن برنامج إعادة الهيكلة تضمن تخفيضاً لرأس المال بقيمة 456 مليون درهم. وأضافت أن عملية التحول اكتملت من خلال الإصدار الناجح لصكوك إلزامية التحويل بقيمة 155 مليون درهم، وإصدار أسهم جديدة. وقال رئيس مجلس إدارة «سلامة»، عيسى علي بن سالم الزعابي: «يعكس الإنجاز الناجح لهذا التحول، التزام مجلس الإدارة باستعادة المتانة المالية للشركة واستدامتها على المدى الطويل».