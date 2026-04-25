اعتبارا من 27 أبريل الجاري.. "طيران الامارات" تبدأ تشغيل رحلاتها إلى بيروت

تستأنف "طيران الإمارات" تشغيل رحلاتها إلى بيروت اعتباراً من 27 أبريل الجاري، وفقاً لبيانات الموقع الشبكي للناقلة.

وفي آخر تحديث صادر عن الشركة، أفادت طيران الإمارات، عبر موقعها الشبكي الرسمي، بأنها تشغل حالياً رحلاتها إلى أكثر من 100 وجهة ضمن جدول تشغيل محدود.

وأوضحت الشركة أنها تواصل متابعة الأوضاع عن كثب، وستعمل على تحديث جدول عملياتها التشغيلية وفقاً للمستجدات.