تيم كلارك: طيران الإمارات تخطط لإضافة دورات مياه داخلية في أجنحة الدرجة الأولى

أعلن رئيس شركة طيران الإمارات تيم كلارك عن تخطيط الناقلة لإضافة دورات مياه داخلية في أجنحة الدرجة الأولى، دون تقديم جدول زمني لتنفيذ الإضافة.

وأكد كلارك خلال حديث عبر الفيديو في قمة شركات الطيران التي أقيمت في برلين، يوم الخميس، ضرورة مواصلة الشركة تطوير منتجاتها للحفاظ على ريادتها، واصفاً العملية بأنها "تحسين مستمر للمنتج" لمنع ركود تجربة السفر.

وتقدم طيران الإمارات حالياً مقصورات الدرجة الأولى على جميع طائراتها من طراز إيرباص ايه 380 وبوينغ 777.