عمومية «دبي للاستثمار» تقر توزيع 25% أرباحاً نقدية

أعلنت شركة دبي للاستثمار توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 25%، بواقع 0.25 درهم للسهم الواحد، وذلك عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2025.

وأفادت الشركة في بيان أمس، بأنه تمت الموافقة على المقترح من قبل المساهمين، خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي الـ30 للشركة، الذي عقد أول من أمس، مشيرة إلى أن هذا التوزيع يعكس الأداء المالي القوي للمجموعة، إلى جانب نهجها المنضبط في إدارة رأس المال، بالتزامن مع مسيرة «دبي للاستثمار» التي تمتد لأكثر من ثلاثة عقود من النمو المستدام وتوسيع الأعمال.

كما وافق المساهمون على انتخاب تسعة أعضاء لعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة، وذلك وفقاً للنظام الأساسي للشركة والأنظمة والقوانين المعمول بها. ويضم مجلس الإدارة الأعضاء المنتخبين: خالد جاسم محمد بن كلبان، أحمد سالم عبدالله سالم الحوسني، محمد سيف درويش أحمد الكتبي، فيصل عبدالعزيز الشيخ محمد الخزرجي، علي فردان علي الفردان، عبدالرحمن غانم عبدالرحمن المطيوعي، حسين ناصر أحمد لوتاه، خالد محمد علي الكمدة، هند عبدالرحمن قاسم محمد العلي.

وقال رئيس مجلس إدارة «دبي للاستثمار»، عبدالرحمن غانم عبدالرحمن المطيوعي، في كلمته خلال اجتماع الجمعية العمومية، إن المجموعة حققت أداءً قوياً خلال العام 2025، ويأتي هذا الأداء نتيجة تنفيذ منضبط وقاعدة إيرادات مستقرة، إلى جانب إسهامات من مختلف قطاعات الأعمال، بما في ذلك العقارات والاستثمارات المالية والتصنيع.

وأضاف أن المجموعة تواصل الاستثمار على نحو استراتيجي في قطاعات دفاعية وأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية والضيافة، لما توفّره من مرونة في المحفظة مع ضمان الاستقرار على المدى الطويل، لافتاً إلى أن تنويع الأنشطة يعد من أبرز نقاط قوة «دبي للاستثمار» في التعامل مع دورات السوق المختلفة.

وأكد أن تنوّع محفظة أعمال «دبي للاستثمار» يعزز قدرتها على مواجهة التحديات الخارجية، مع الاستمرار في التركيز على النمو المستدام على المدى الطويل.