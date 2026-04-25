تنفيذ أول عملية نقل بالقطار لوكلاء السيارات في الإمارات

نفّذت شركة «المسعود للسيارات»، بالتعاون مع شركة قطارات الاتحاد للشحن، إحدى العلامات التجارية التابعة لـ«قطارات الاتحاد» والمسؤولة عن خدمات الشحن، أول عملية نقل بالسكك الحديدية لوكلاء السيارات في دولة الإمارات، في خطوة نوعية تمثّل تطوراً مهماً في قطاع الخدمات اللوجستية.

وشملت العملية نقل شحنة من مركبات «نيسان» من موانئ الساحل الشرقي إلى الميناء الجاف في مدينة أبوظبي الصناعية - «إيكاد»، مؤسسة بذلك فصلاً جديداً في عمليات النقل داخل الدولة.

وتعاونت «المسعود للسيارات»، الموزّع المعتمد لعلامات «نيسان» و«إنفينيتي» و«رينو» في أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، مع «قطارات الاتحاد للشحن» لتنفيذ هذه العملية، لتكون أول وكيل سيارات في الدولة يعتمد النقل بالقطار لشحن المركبات الجاهزة.

ويعكس هذا الإنجاز التوسع المستمر في أعمال قطارات الاتحاد للشحن ليشمل إلى جانب نقل السلع الأساسية، بضائع متنوعة وعالية القيمة، فيما يبرز الدور المتنامي للنقل بالسكك الحديدية ضمن سلاسل إمداد حديثة ومتكاملة من المصدر إلى الوجهة النهائية.

وأتاح هذا التعاون انتقال المركبات مباشرة من الميناء إلى وجهتها النهائية، ما أدى إلى الارتقاء بمستويات الكفاءة ودقة مواعيد التسليم لدى «المسعود للسيارات».

وقال الرئيس التنفيذي في «المسعود للسيارات»، عرفان تنسل، إن «كل مرحلة في رحلة المتعامل لها أهميتها، بما في ذلك كفاءة وموثوقية وصول المركبة إلى مالكها، وتعكس هذه المبادرة التزامنا تطوير عملياتنا التشغيلية بما يعزز تجربة المتعاملين».

ونحن في المسعود للسيارات نفخر بكوننا أول وكيل سيارات في الدولة يتعاون مع قطارات الاتحاد في نقل المركبات الجاهزة في خطوة نوعية.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة قطارات الاتحاد للشحن، عمر السبيعي: «يجسد هذا الإنجاز الهدف الأساسي من الشحن بالسكك الحديدية، والمتمثل في تقديم حل موثوق ودقيق وقابل للتوسع، يندمج بسلاسة ضمن سلاسل الإمداد القائمة»، مشيراً إلى أن «شبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات صممت لتعزيز مرونة وكفاءة قطاع الخدمات اللوجستية، وهو ما نشهد نتائجه اليوم على أرض الواقع، من خلال الإنجازات التي حققتها شبكتنا الوطنية».