«العربية أبوظبي» تطلق رحلات مباشرة إلى مطار عمّان

أعلنت شركة «العربية أبوظبي» للطيران، أمس، إطلاق رحلاتها المباشرة إلى مطار مدينة عمّان «ADJ» في الأردن، بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً، وذلك اعتباراً من الأول من مايو 2026 بين مطار زايد الدولي ومطار مدينة عمّان. وذكرت الشركة في بيان، أن إطلاق هذه الخدمة، يمثل إضافة جديدة باعتبارها ثاني مطار في الأردن تخدمه الناقلة، إلى جانب عملياتها الحالية إلى مطار الملكة علياء الدولي «AMM» في عمّان.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»، عادل العلي: «تعكس هذه الإضافة التزامنا المستمر بتعزيز السفر الجوي، وتوفير المزيد من الخيارات والراحة لمتعاملينا عند السفر بين دولة الإمارات والأردن».