تعاون بين «إينوك» و«إمارات» لدعم استمرارية إمدادات وقود الطائرات

وقعت مجموعة «إينوك»، وشركة الإمارات للبترول «إمارات»، مذكرة تفاهم لإنشاء إطار عمل لخطة استمرارية الأعمال لتوفير إمدادات وقود الطائرات.

وافاد بيان صادر اليوم، بأن هذا التعاون الاستراتيجي يهدف إلى تعزيز التنسيق وتحسين موثوقية عمليات إمداد وقود الطائرات، ما يعكس التزاماً مشتركاً باستمرارية العمليات التشغيلية ومرونتها والتقيد بمعايير قطاع الطيران.

كما ترسي مذكرة التفاهم إطاراً منظماً للتعاون المشترك، يتضمن إجراءات واضحة لدعم إدارة إمدادات الوقود والتنسيق الفوري لعمليات نقل الوقود عبر خطوط الأنابيب وتحميل الشاحنات، بما يضمن عمليات فعالة وسلسة.

وستوفر خطة استمرارية الأعمال، إجراءات موثقة لتوجيه الاستجابة واستئناف عمليات المؤسستين. وستتضمن الخطة أيضاً إجراء اختبارات وتمارين وتدريبات دورية للموظفين، إلى جانب اختبارات المعدات والاتصال للحفاظ على أعلى مستويات الجاهزية التشغيلية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، حسين سلطان لوتاه: «بصفتها مساهماً أساسياً في منظومة الطاقة بدولة الإمارات، تدرك (إينوك) الأهمية البالغة لضمان استمرار إمدادات الوقود لقطاع الطيران».

وأضاف أن «الشراكة مع (إمارات) تعزز نهج المجموعة الاستباقي في تخطيط استمرارية الأعمال، وذلك من خلال الاستفادة من الخبرات المشتركة لضمان سلاسة العمليات في قطاع الطيران بدولة الإمارات، ما يُعزز مكانة الدولة كمركز عالمي للطيران».

وتابع لوتاه: «من خلال هذه الشراكة، ستعمل (إينوك) و(إمارات) على حلول لوجستية متطورة واستراتيجيات منسقة للاستجابة للطوارئ لضمان استمرار إمدادات الوقود دون انقطاع».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للبترول، برهان الهاشمي، إن «ضمان استمرارية إمدادات الوقود لقطاع الطيران يمثل مسؤولية وطنية نوليها في (إمارات) أقصى درجات الاهتمام. وتشكل هذه المذكرة مع (إينوك) إطاراً عملياً لتوحيد جهودنا وجاهزيتنا المشتركة، ليس فقط في الظروف الاعتيادية، بل وأيضاً في الحالات الطارئة».

وأضاف: «من خلال تنسيق جهودنا وتوحيد إجراءاتنا بشكل مسبق، فإن ذلك يعزز مرونتنا التشغيلية ويضمن توافر إمدادات الوقود دون انقطاع. وتُعد هذه الموثوقية عنصراً حيوياً للمسافرين وشركات الطيران والاقتصاد الأوسع الذي يعتمد على ريادة الإمارات في قطاع الطيران».

وأشار الهاشمي إلى هذه المرونة التشغيلية لم تعد مجرد إجراء احترازي فحسب، وإنما أصبحت ركيزة أساسية تسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية رائدة.