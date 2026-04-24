العربية للطيران تطلق 3 رحلات مباشرة أسبوعياً من أبوظبي إلى مطار مدينة عمّان

أعلنت العربية للطيران إطلاق رحلاتها المباشرة إلى مطار مدينة عمّان في الأردن، بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً

وقالت الشركة عبر حسابها على منصة "إكس"، اليوم الجمعة، إن الرحلات ستبدأ اعتباراً من 1 مايو المقبل بين مطار زايد الدولي ومطار مدينة عمّان.

ويعد هذا المطار هو ثاني مطار أردني تسير الشركة رحلاتها إليه من أبوظبي بعد مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة الأردنية عمان.