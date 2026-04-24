«مجموعة الحبتور» تباشر رسمياً إجراءات التحكيم الدولي ضد الجمهورية اللبنانية

أكدت «مجموعة الحبتور»، ممثلةً بمكتب المحاماة الدولي «وايت آند كيس» White & Case، مباشرتها رسمياً إجراءات التحكيم الدولي ضد الجمهورية اللبنانية، بموجب اتفاقية الاستثمار الثنائية المعمول بها.

وأفادت المجموعة بأنه تم تقديم طلب التحكيم، مرفقاً بوثائق داعمة شاملة، عبر «المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار» في العاصمة الأميركية واشنطن، كما جرى إخطار الجمهورية اللبنانية رسمياً، وفقاً للإجراءات المعتمدة.

وأوضحت «مجموعة الحبتور» أن «هذا الإجراء يأتي بعد فترة مطوّلة من الجهود المتواصلة التي بذلتها بحسن نية للتوصل إلى حلّ ودي»، مؤكدة أنها استنفدت جهود التوصل لحل ودي بالكامل دون تحقيق أي نتيجة جوهرية أو بنّاءة.

ولفتت المجموعة إلى أن استثماراتها في لبنان، أُنجزت استناداً إلى الإطار القانوني والتنظيمي للدولة، وبالاعتماد على الحماية التي توفرها الاتفاقيات الدولية، إلا أن «المجموعة» تكبّدت خسائر وأضراراً كبيرة على خلفية هذه الاستثمارات، نتيجة مجموعة تدابير اتخذتها الجمهورية اللبنانية على مدى فترة زمنية طويلة، إضافة إلى إخفاقها في توفير الحماية اللازمة لاستثمارات المجموعة.

وشددت «مجموعة الحبتور» على أن بدء هذه الإجراءات يعكس قراراً واضحاً ومدروساً بالمضي قدماً في استخدام كافة الإجراءات القانونية المتاحة لحماية حقوقها، والسعي إلى الحصول على تعويض كامل عبر القنوات القانونية الدولية المختصة، مؤكدة أنها ستتابع هذا المسار بحزم وانضباط.