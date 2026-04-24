رئيس شركة طيران الإمارات: الطلب على السفر قوي.. وسنعود أقوى بعد تجاوز المرحلة الحالية

‏ أكد رئيس شركة طيران الإمارات تيم كلارك أن طيران الإمارات ماضية في استراتيجيتها الحالية دون أي تغييرات، مشدداً على أن قوة العلامة التجارية تمنح الشركة القدرة على استعادة حصتها السوقية بسرعة، دون الحاجة إلى تعديل نموذج العمل أو إبطاء خططها التشغيلية.

وأوضح كلارك أن الطلب على السفر يشهد مستويات قوية، وهو ما يدعم وتيرة التعافي السريع، ويساعد الشركة على امتصاص ارتفاع التكاليف التشغيلية، مؤكداً أن جميع البرامج والمشاريع مستمرة وفق الخطط الموضوعة دون أي تعطيل.

وأشار إلى أن الشركة تعمل حالياً عند نحو 65% من طاقتها التشغيلية، معرباً عن ثقته في الحفاظ على مكانة طيران الإمارات كإحدى أكثر شركات الطيران العالمية تحقيقاً للأرباح، متوقعاً أن تعود الشركة إلى مستويات أقوى مع تجاوز المرحلة الحالية.