«دبي القابضة» تستحوذ على الدفعة التجارية الأولى من مركبات «روفر»

أعلنت شركة دبي القابضة عن استحواذها على الدفعة التجارية الأولى من مركبات «روفر»، من شركة «جو جرافيتي» الإماراتية، المتخصصة في تكنولوجيا المغامرات، وتتخذ من «حتّا وادي هب» مقراً لها، وأفادت في بيان بأنه سيتم تشغيل هذه المركبات ضمن «منتجعات حتّا» و«وادي هب»، بما يسهم في توسيع عروض الوجهة في مجال المغامرات، إلى جانب دعم التزام «دبي القابضة» بتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية وتعزيز حلول التنقّل المستدامة والصديقة للبيئة ضمن محفظتها في قطاعَي السياحة والضيافة، وتُعد «روفر» أحدث ابتكارات «جو جرافيتي»، وهي مركبة كهربائية بالكامل مخصّصة لجميع التضاريس، تم تطويرها لتلائم الطبيعة الجبلية الوعرة في «حتّا»، وقد جرى تصميمها وتجميعها بالكامل في موقع «حتّا وادي هب»، وتحمل علامة «صُنع في الإمارات»، ومن خلال شراء الدفعة الأولى لاستخدامها في «منتجعات حتّا» و«وادي هب»، ستعمل «دبي القابضة» على دمج هذه المركبات المصنّعة محلياً ضمن تجربة الضيوف، بما يتيح للزوار استكشاف الطبيعة في حتّا بأسلوب مسؤول بيئياً.

وقال نائب رئيس إدارة الأصول في «دبي القابضة»، رودي سوبرا: «تمثّل (روفر) منتجاً يحمل بفخر علامة (صُنع في الإمارات)، طوّره فريق إماراتي من داخل إحدى وجهاتنا، ليغدو اليوم جاهزاً للانطلاق نحو التوسّع التجاري على نطاق أوسع، ويُشكّل استحواذنا على الدفعة الأولى لاستخدامها ضمن (منتجعات حتّا) خطوة طبيعية تعكس التزامنا الراسخ بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة».

من جانبه، قال الشريك المؤسس لدى شركة «جو جرافيتي»، أحمد علي البدواوي: «انطلقت هذه الفكرة من حتّا كمبادرة محلية، لتتطور اليوم إلى ابتكار نفخر بأنه صُنع في دولة الإمارات، ويسعدنا تسليم الدفعة الأولى من مركبات (روفر) إلى منتجعات حتّا»، لافتاً إلى أن دعم «دبي القابضة» شكّل عاملاً محورياً في تمكين هذه المسيرة، من خلال توفير منصة تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة النمو والتوسع.