تطوير مراكز بيانات قائمة على الذكاء الاصطناعي في «دبي للسيليكون»

أعلنت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» عن مشروع مشترك مع «فولت الإمارات»، المنصة الإقليمية الرائدة التابعة لشركة «فولت» الهولندية المتخصصة في تطوير مراكز البيانات ومصانع الذكاء الاصطناعي، وذلك لتطوير مراكز بيانات حديثة قائمة على الذكاء الاصطناعي في واحة دبي للسيليكون، المنطقة الاقتصادية المتخصصة بالمعرفة والابتكار والمنضوية تحت مظلة «دييز»، ما يسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي.

ويتميز المشروع ببنية تحتية عالية الأداء، مصممة بهدف توفير مرونة استثنائية، وضمان تنفيذ العمليات من دون انقطاع، مع الالتزام بأعلى مستويات الأمان طويل الأمد في جميع الظروف، وبفضل تصميمها المُعزز وأنظمتها الاحتياطية وبنيتها التحتية المتينة تضمن المراكز استمرار توفر الخدمات حتى في أكثر البيئات تطلباً، كما تدعم تطبيقات الحوسبة المتقدمة والذكاء الاصطناعي، ما يعزز المنظومة الرقمية المتنامية في الإمارة، ويرسي معايير جديدة ترتقي بقوة وموثوقية البنية التحتية الرقمية الحيوية.

وستتعاون «دييز» و«فولت الإمارات» في إطار المشروع مع شركة «شنايدر إلكتريك»، التي تتخذ من واحة دبي للسيليكون مقراً لها، بهدف تزويد المشروع بأنظمة كهربائية متطورة وبنية تحتية لتوزيع الطاقة ومراكز البيانات الذكية، وذلك بهدف تعزيز الكفاءة والموثوقية والاستدامة.

وتتماشى الشراكة الاستراتيجية بين «دييز» و«فولت الإمارات» مع الجهود المستمرة لـ«دييز»، الرامية إلى تعزيز جاهزية بنيتها التحتية الرقمية واستقطاب الاستثمارات الاستراتيجية في القطاعات التي تركز على تلبية احتياجات قطاعات المستقبل ضمن مناطقها الاقتصادية، كما تعكس الرؤية الشاملة الساعية إلى ترسيخ مكانة دبي بوصفها مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي.

وسيتم تطوير المشروع ضمن المنظومة المتكاملة لواحة دبي للسيليكون، ما يسهم في دعم نمو قطاع مراكز البيانات ويلبي الطلب المتنامي على حلول الحوسبة المتقدمة، ويمتد المشروع على مساحة تصل إلى 60 ألف متر مربع، وسيتم تنفيذه على مرحلتين، توفر الأولى قدرة طاقة تشغيلية فورية تبلغ 29 ميغاواط، تليها قدرة إضافية مُلتزم بها تبلغ 100 ميغاواط.

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، الدكتور محمد الزرعوني: «تأتي هذه الشراكة الاستراتيجية في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما تشهده المنطقة من متغيرات متسارعة، لتؤكد متانة نموذج دبي الاقتصادي وجاذبيتها الاستثمارية في القطاعات المستقبلية، إلى جانب الاستفادة من الخبرات المتخصّصة في تطوير وتشغيل مراكز البيانات. وتعكس هذه الخطوة ثقة المستثمرين العالميين في البيئة الاستثمارية المتقدمة التي توفرها الإمارة، مدعومة ببنية تحتية رقمية متطورة وسياسات اقتصادية مرنة».

وأضاف الزرعوني: «تنسجم هذه المبادرة مع رؤية القيادة الرشيدة التي تُواصل ترسيخ مكانة دولة الإمارات على خارطة الاقتصاد العالمي، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن من يراهن على الإمارات يراهن على النمو والازدهار والمستقبل الأفضل، بينما نواصل في (دييز) تطوير منظومة اقتصادية متكاملة تدعم الابتكار وتعزّز تنافسية دبي مركزاً رائداً للاقتصاد الرقمي، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «فولت»، هان دي غروت: «تسرنا الشراكة مع سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، التي تمثل نقلة نوعية استراتيجية في إطار دعم جهود توسعنا على الصعيد الدولي، لاسيما أن إمارة دبي تتميز بوجود بنية تحتية عالمية المستوى، ما يجعلها تملك جميع العوامل لتكون مركزاً للمرحلة التالية للنمو المدفوع بالتقنيات الرقمية والبنية التحتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي».

وأضاف: «يحظى المشروع بأهمية كبيرة تتجاوز دور مراكز البيانات التقليدية، حيث تم تصميمه كمصنع محتمل للذكاء الاصطناعي، ومنشأة يتم فيها تحويل الطاقة إلى تطبيقات ذكاء اصطناعي ذكية ومتقدمة تدعم أعباء العمل الرقمية في المنطقة».

بدورها، قالت رئيسة «شنايدر إلكتريك» في منطقة الخليج، أمل الشاذلي: «إن ما نشهده في واحة دبي للسيليكون يُعد لحظة فارقة في مسيرة الإمارات نحو مستقبل رقمي مزدهر، وتُجسد واحة دبي للسيليكون رؤية وطنية طموحة، ودليلاً على التزام دولة الإمارات الراسخ بقيادة اقتصاد الذكاء الاصطناعي العالمي»، مضيفة: «في قلب هذه الرؤية يأتي مركز البيانات الرائد هذا، المجهز بتقنية الذكاء الاصطناعي، والذي يشكل الأساس الذي ستُبنى عليه مدينة الغد الذكية».