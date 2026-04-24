«دبي الإسلامي» يستعرض الحلول التمويلية للشركات

نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، بالتعاون مع بنك دبي الإسلامي، حواراً تفاعلياً مفتوحاً بمشاركة 93 من ممثلي مجتمع الأعمال، وذلك لتوفير حلول مصرفية متطورة تدعم القطاع الخاص، وتعزز قدرته على التكيف مع التحولات الاقتصادية العالمية، وجاء تنظيم اللقاء بهدف مناقشة المتطلبات التمويلية للشركات، واستعراض أبرز الحلول والخدمات المصرفية التي يقدمها «دبي الإسلامي» لدعم نمو الأعمال، وتمكين الشركات من مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية بكفاءة ومرونة.

واستعرض فريق «دبي الإسلامي»، أثناء اللقاء، مجموعة متكاملة من الحلول التمويلية للبنك والمصممة خصيصاً للشركات، مع التركيز على آليات التمكين المصرفي التي تسهم في تعزيز جاهزية الشركات لمواجهة التحديات العالمية الراهنة، ودعم مجتمع الأعمال ككل في إدارة التحديات الحالية والتخطيط للمستقبل بثقة أكبر، كما تناولت النقاشات أبرز الاحتياجات التمويلية لمختلف القطاعات، مع التأكيد على أهمية توفير أدوات تمويل مرنة وخيارات مصرفية مبتكرة تدعم استمرارية الأعمال، وتعزز مرونة القطاع الخاص وقدرته على التكيف مع المتغيرات.

وتناولت المناقشات بشكل رئيس الاحتياجات المالية والمصرفية لمجتمع الأعمال ومختلف الجوانب المتعلقة بها، إلى جانب البحث في الحلول العملية التي تحسن الكفاءة التشغيلية للشركات وتدعم خطط نموها، وتعزز قدرتها على مواكبة التطورات الاقتصادية المتسارعة، كما سلطت الجلسة الضوء على الدور الحيوي للقطاع المصرفي في دعم مجتمع الأعمال المحلي ومساعدته على الاستجابة بفاعلية للتطورات العالمية.

وقال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «نلتزم بدعم جاهزية مجتمع الأعمال وتعزيز قدرته على التكيف مع التحولات الاقتصادية المتسارعة، من خلال توسيع نطاق التعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين والجهات المعنية في مختلف القطاعات، لاسيما القطاع المصرفي، كما نحرص على مواءمة كل الحلول والخدمات مع متطلبات الشركات، بما يعزز كفاءتها التشغيلية ويدعم استدامة نموها في مختلف الظروف، ويسهم في تعزيز ازدهار كل القطاعات الاقتصادية».

من جانبه، قال رئيس الخدمات المصرفية للشركات في «دبي الإسلامي»، نافيد علي: «أتاح لنا هذا الحوار فرصة قيّمة للتواصل المباشر مع مجتمع الأعمال وفهم أولويات الشركات والتحديات التي تواجهها في البيئة الحالية، ونواصل في (دبي الإسلامي) التركيز على تقديم حلول عملية ملائمة ومتوافقة مع احتياجات الشركات في مختلف القطاعات، كما نؤكد أهمية استمرار هذا النوع من التفاعل الحيوي لضمان مواءمة خدماتنا مع متطلبات السوق وتعزيز قدرة الشركات على التخطيط والتقدم بمزيد من الثقة».