«تعاونية الاتحاد»: التوريد المباشر حافظ على الأسعار التنافسية والمخزون

أكد الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، محمد الهاشمي، أن التعاونية ملتزمة بضمان توافر المنتجات والحفاظ على أسعار تنافسية، بما يُعزّز كفاءتها التشغيلية، وذلك بفضل استراتيجيتها المتبعة في التوريد المباشر وعلاقاتها القوية مع الموردين، في وقت لاتزال التحديات العالمية تؤثر في سلاسل الإمداد.

وأضاف الهاشمي أن التواصل المباشر مع الموردين مكّن التعاونية من الحفاظ على مستويات مخزون مستقرة وأسعار تنافسية، مبيناً أن التعاونية منفتحة على التعاون الانتقائي مع تجار تجزئة آخرين، مثل الشحنات المشتركة، بما يضمن استمرارية التوريد دون انقطاع.

وأوضح أن قطاع التجزئة يقوم على التعاون بين الموردين وتجار التجزئة، في حين تُسهم المنافسة الصحية في الأسواق في تعزيز الابتكار وتنوع المنتجات، وتحقيق أفضل فائدة وسعر للمستهلك، متوقعاً أن تُسهم التحديات الحالية في تعزيز التعاون داخل القطاع، وبناء شبكة إمدادات أكثر مرونة.

وأشار الهاشمي إلى أن ارتفاع تكاليف الشحن، نتيجة إعادة توجيه خطوط النقل والقيود اللوجستية، يُمثّل التحدي الأكبر حالياً، مؤكداً أن التعاونية اعتمدت نهجاً أكثر مرونة واستباقية في إدارة عمليات التوريد والخدمات اللوجستية للتخفيف من آثار هذه التحديات.

وفي إطار ضمان استمرارية توافر المنتجات، بيّن الهاشمي أن التعاونية تعمل على تنويع قاعدة مورّديها واستكشاف أسواق توريد بديلة عند الحاجة، ما يُعزّز مرونتها التشغيلية، مؤكداً الجهود المستمرة لفرق العمل في متابعة المخزون، والتنسيق مع الموردين، واتخاذ قرارات فورية للحفاظ على استقرار الأسعار.