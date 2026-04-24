1.1 مليار درهم أرباح «الإمارات الإسلامي » التشغيلية بنمو 7 %

حقق «الإمارات الإسلامي» أرباحا تشغيلية قدرها 1.1 مليار درهم، خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026، مسجلاً نمواً بنسبة 7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما سجل صافي ربح بقيمة 0.9 مليار درهم.

وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 2.5% ليبلغ 149 مليار درهم، خلال الربع الأول من عام 2026، كما ارتفعت الأنشطة التمويلية للمتعاملين بنسبة 6% لتصل إلى 94 مليار درهم.

ونمت ودائع المتعاملين بنسبة 7% لتصل إلى 109 مليارات درهم، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، في حين أظهرت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير أداءً قوياً للغاية بتسجيل نسبة 66% من إجمالي الودائع.

وشهدت نسبة التمويلات منخفضة القيمة تحسناً لتصل إلى 2.5%، مع نسبة تغطية قوية عند 153.2%.

وارتفع الدخل الممول وغير الممول للمصرف، الذي يعتبر قوة دافعة لارتفاع إجمالي الدخل بنسبة 6% ليصل إلى 1.5 مليار درهم، في الربع الأول من عام 2026.

وقال رئيس مجلس إدارة «الإمارات الإسلامي»، هشام عبدالله القاسم: «تعكس النتائج المالية لـ(الإمارات الإسلامي)، في الربع الأول من عام 2026، المرونة المالية للدولة واستعدادها في ظل الظروف الحالية، ويسرنا أن نعلن عن نمو إجمالي الدخل بنسبة 6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق مع زيادة الأرباح التشغيلية بنسبة 7%».

وأضاف: «أبرمنا أخيراً تسهيلات مرابحة مشتركة لأجل لتمويل السلع بقيمة 500 مليون دولار لمدة خمس سنوات، وتُعد هذه الصفقة محطة بارزة تعكس إنجازاً مهماً لـ(الإمارات الإسلامي) وقدرته على توفير تمويل طويل الأمد بالدولار الأميركي، وبمعدل ربح تنافسي للغاية لمدة خمس سنوات، تم تنفيذ هذه التسهيلات ضمن إطار زمني قياسي وإقبال واسع من عدد من المصارف الرائدة عالمياً، وهذا يدل على متانة علاقات (الإمارات الإسلامي) مع المؤسسات المالية العالمية، ومكانته الراسخة كشريك موثوق على الساحة المصرفية».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لـ«الإمارات الإسلامي»، فريد الملا: «أظهر (الإمارات الإسلامي) نمواً مستمراً، في الربع الأول من عام 2026، في المؤشرات المالية الرئيسة، حيث ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 2.5% مقارنة بنهاية العام السابق ليصل إلى 149 مليار درهم».

وأضاف: «على الرغم من الأوضاع الحالية، ارتفعت التمويلات المقدمة للمتعاملين بنسبة 6% لتصل إلى 94 مليار درهم، بينما ارتفعت الودائع بنسبة 7% لتصل إلى 109 مليارات درهم، في حين أظهرت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير أداءً قوياً بتسجيل نسبة 66% من إجمالي الودائع».

وأكد الملا: «لايزال وضع رأس المال لدينا قوياً للغاية، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 15.7% مع استمرار قوة جودة الائتمان لدينا».