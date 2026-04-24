6.4 مليارات درهم صافي أرباح «الإمارات دبي الوطني» في 3 أشهر

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن تحقيق أرباح، قبل الضريبة، بلغت 8.2 مليارات درهم، خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة نسبتها 6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مدعوماً بالنمو القوي في الميزانية العمومية، وهوامش الربح المرنة، والنمو القياسي في الدخل غير الممول، بينما سجل صافي أرباح بلغ 6.4 مليارات درهم.

وارتفعت الأرباح التشغيلية، قبل مخصصات انخفاض القيمة، بنسبة 24% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى 10.2 مليارات درهم، ما يعكس قوة نمو الدخل والنهج المنضبط للتكاليف.

كما ارتفع إجمالي الدخل، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2026، بنسبة 21% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، ليصل إلى 14.4 مليار درهم.

وواصلت الميزانية العمومية زخم نموها القوي لتتخطى حاجز 1.2 تريليون درهم، وارتفع الإقراض بواقع 45 مليار درهم، بزيادة بنسبة 7% ليصل إلى 703 مليارات درهم في الربع الأول من عام 2026، مدعوماً بالنمو القوي في معظم القطاعات.

ونمت الودائع بمقدار 44 مليار درهم منذ بداية العام حتى تاريخه، بزيادة قدرها 6% لتصل إلى 830 مليار درهم.

وتحسّن معدل القروض المتعثرة إلى 2.3%، نتيجة الحفاظ المستمر على مستوى جودة محفظة القروض.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، هشام عبدالله القاسم: «لقد أظهرت دولة الإمارات مجدداً مرونة استثنائية وبعد نظر استراتيجي، وذلك من خلال الإجراءات الاستباقية السريعة والحاسمة التي اتخذتها القيادة الرشيدة والمصرف المركزي، التي أسهمت في دعم مستويات السيولة والحفاظ على الاستقرار المالي».

وأكد مواصلة بنك الإمارات دبي الوطني دوره الداعم لمتعامليه من خلال تطبيق حزمة من إجراءات التخفيف الموجهة، شملت الإعفاء من الرسوم أو تأجيلها، بما يساعد الشركات على تجاوز الظروف الراهنة.

وأضاف القاسم: «في مؤشر يعكس مرونة دولة الإمارات، حققت المجموعة أرباحاً قوية، قبل الضريبة، بلغت 8.2 مليارات درهم، خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلةً نمواً بنسبة 28% مقارنة بالربع السابق، و6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي».

بدروه، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة، شاين نيلسون، إن «بنك الإمارات دبي الوطني حقق ارتفاعاً في الدخل، خلال الربع الأول من 2026، بنسبة 21% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليبلغ 14.4 مليار درهم، مدعوماً بنمو قوي في القروض، وتحقيق نمو قياسي في الدخل غير الممول».

وأضاف: «تواصل استثماراتنا الاستراتيجية في حضورنا الإقليمي، ومبادرات التحول الرقمي، وتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، لعب دور حاسم في دعم النمو القوي في الدخل، ما عوّض تأثير انخفاض أسعار الفائدة».