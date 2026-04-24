«أبوظبي الأول» يسجل صافي أرباح 5 مليارات درهم خلال الربع الأول

سجل بنك أبوظبي الأول صافي أرباح قدره 5.01 مليارات درهم، خلال الربع الأول من العام الجاري، في حين بلغ العائد على حقوق الملكية الملموسة 17.8%، متجاوزاً المستهدفات متوسطة المدى للمجموعة.

وارتفعت الإيرادات التشغيلية للمجموعة 6% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي إلى 9.34 مليارات درهم، بينما ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 5% إلى 7.22 مليارات درهم، وشهدت إيرادات الفوائد نمواً بنسبة 12% إلى 5.61 مليارات درهم، فيما بلغت الإيرادات غير المشتملة على الفوائد 3.72 مليارات درهم، بما يمثل 40% من إيرادات المجموعة في الربع الأول من عام 2026.

وعلى صعيد الميزانية العمومية، بلغ إجمالي الموجودات 1.49 تريليون درهم، بارتفاع بنسبة 6%، منذ بداية العام حتى تاريخه، كما ارتفعت القروض والسلفيات 8% لتصل إلى 668 مليار درهم، مدفوعة بزخم قوي في منح الائتمان عبر مختلف القطاعات والأقسام وشبكة البنك الدولية، في حين ارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 4%، منذ بداية العام حتى تاريخه، لتصل إلى 871 مليار درهم مدعومة بتدفقات قوية داخل دولة الإمارات.

وقالت الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، هناء الرستماني، إن «البنك استهل عام 2026 بنتائج متميزة، حيث سجلت المجموعة نتائج قوية بما يؤكد قدرتها على تحقيق عوائد مستمرة عالية الجودة على نطاق واسع وعلى مدار الدورة الاقتصادية، ما يعكس قوة نموذج أعمالها المتنوع، وإدارتها المنضبطة للمخاطر، ومتانة محفظتها الائتمانية، على الرغم من التقلبات التي شهدتها المنطقة في نهاية الربع»، وأضافت أن «المجموعة تواصل التركيز على أولوياتها الاستراتيجية، مع الاستفادة من مركزها الرأسمالي القوي، واحتياطات السيولة، وقاعدة التمويل المتنوعة، بما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات العالمية من موقع قوة، مع الاهتمام في الوقت ذاته بالاستثمار المتواصل في التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز عملية إدارة المخاطر، ودعم اتخاذ القرار، والارتقاء بتجربة عملائها إلى أعلى المستويات».