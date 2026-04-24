«دو» تُطلق خدمتين جديدتين لحماية البيانات

أعلنت شركة «دو»، أمس، إطلاق خدمتين جديدتين لحماية البيانات، الأولى خدمة حماية البيانات من المخاطر واستمرارية التشغيل من دون انقطاع (DRaaS)، والثانية خدمة النسخ الاحتياطي للبيانات كخدمة (BaaS).

وتأتي هذه الخطوة في إطار مواصلة «دو» دورها لضمان المرونة الرقمية لمؤسسات الأعمال في الدولة، من خلال محفظة خدمات «du Tech»، التي توفر البنية التحتية اللازمة لحماية سيادة البيانات.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«دو»، فهد الحساوي: «نعمل على توفير منظومة متعددة المستويات تجمع بين الحماية السيادية داخل الدولة، وبنية احتياطية في الخارج يمكنها ضمان جاهزية الأعمال واستمراريتها من دون انقطاع».