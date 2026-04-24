«الدار» تستحوذ على محفظة أصول صناعية ولوجستية من «كيزاد»

أعلنت مجموعة الدار، أمس، استحواذها على محفظة أصول صناعية ولوجستية من «مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد»، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، مقابل 650 مليون درهم.

وتُسهم الصفقة في إضافة 163 ألف متر مربع من المساحات الصناعية واللوجستية الحديثة والمدرّة للدخل إلى منصة الدار، بما يُعزّز حضورها المتنامي ضمن «كيزاد» ويدعم مسيرة توسعها في هذا القطاع الحيوي.

وتشمل الصفقة ثلاثة مستودعات لوجستية مطورة وفق أعلى المواصفات ومؤجرة لمستأجرين عدة، وتقع ضمن منطقة «كيزاد المعمورة».

وتتمتع هذه الأصول بنسبة إشغال تبلغ 97%، مع قاعدة متنوعة تضم 80 مستأجراً ينشطون في قطاعات الأغذية والمشروبات، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، والخدمات اللوجستية، والصناعات التحويلية، وخدمات التكنولوجيا، ويرفع هذا الاستحواذ محفظة «الدار» من الأصول الصناعية واللوجستية إلى أكثر من 700 ألف متر مربع، مع تجاوز إجمالي المساحات التأجيرية قيد التطوير 1.5 مليون متر مربع.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الدار للاستثمار، جاسم صالح بوصيبع، إن الصفقة تعكس الثقة المتنامية بالأسس الاقتصادية طويلة الأجل في إمارة أبوظبي، إلى جانب العوامل الهيكلية التي تُعزّز الطلب على الأصول العقارية عالية الجودة، مشيراً إلى أن «كيزاد» تُمثّل إحدى أبرز الوجهات اللوجستية الاستراتيجية في المنطقة، لما تتمتع به من قاعدة مستأجرين قوية وعوائد تشغيلية مستقرة.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة في مجموعة موانئ أبوظبي، عبدالله الهاملي، إن نجاح بيع مستودعات مجمع الخدمات اللوجستية في «كيزاد»، يعكس قوة نموذج أعمال المجموعة القائم على تعظيم القيمة من الأصول، بما يتيح تحرير رؤوس الأموال وإعادة توظيفها بكفاءة في فرص نمو ذات عوائد مرتفعة، بما في ذلك توسيع البنية التحتية للمستودعات، إلى جانب تعزيز متانة الميزانية العمومية.