«المالية»: مزاد لصكوك الخزينة الإسلامية يستقطب طلبات اكتتاب بـ 5.2 مليارات درهم

أعلنت وزارة المالية بصفتها الجهة المُصدِرة - بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع - نجاح مزاد صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم الإماراتي لشهر أبريل 2026، بإجمالي إصدار بلغ 1.1 مليار درهم.

ويأتي هذا الإصدار ضمن برنامج صكوك الخزينة الإسلامية السنوي لعام 2026، كما هو منشور على الموقع الرسمي للوزارة.

وشهد المزاد مشاركة قوية من المتعاملين الأوليين الثمانية، عبر شريحتَي الإصدار المستحقتين في أكتوبر 2027، إضافة إلى الطرح الإضافي للإصدار لأجل سبع سنوات المستحق في فبراير 2033.

وبلغ إجمالي طلبات الاكتتاب 5.20 مليارات درهم، ما يُمثّل معدل تغطية قدره 4.7 مرات، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين المستمرة بالجدارة الائتمانية لدولة الإمارات ومتانة اقتصادها.

كما استقطب الطرح الإضافي لصكوك الخزينة لأجل سبع سنوات طلباً قوياً، مع تحقيق معدل تغطية بلغ خمس مرات، وتم تسعيره بفارق 10 نقاط أساس فقط فوق عائدات سندات الخزانة الأميركية.

ويأتي ذلك امتداداً للنجاح الذي حققه الإصدار الأول لهذا الأجل في فبراير 2026، والذي شهد تغطية بلغت ست مرات، وتم بتسعير أقل من عائدات سندات الخزانة الأميركية المماثلة، ويؤكد هذا الإقبال الاستثنائي على آجال سبع سنوات، نجاح الوزارة في تطوير منحنى عائد سيادي متكامل بالدرهم الإماراتي.

وأظهرت نتائج المزاد تسعيراً تنافسياً يعكس آليات السوق، إذ بلغ العائد حتى الاستحقاق (YTM) نسبة 3.92% لشريحة أكتوبر 2027، و4.13% لشريحة فبراير 2033.

وتم تسعير الشريحة قصيرة الأجل بفارق 23 نقطة أساس، بينما تم تسعير شريحة سبع سنوات بفارق ضيق بلغ 10 نقاط أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأميركية المماثلة وقت الإصدار.