"الدار" تستحوذ على محفظة أصول صناعية ولوجستية من كيزاد مقابل 650 مليون درهم

أعلنت مجموعة الدار، اليوم، عن استحواذها على محفظة أصول صناعية ولوجستية من "مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد" التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي (ADX: ADPORTS)، مقابل 650 مليون درهم.

وتسهم الصفقة في إضافة 163 ألف متر مربع من المساحات الصناعية واللوجستية الحديثة والمدرّة للدخل إلى منصة الدار المتنامية، بما يعزز حضورها المتنامي ضمن كيزاد ويدعم مسيرة توسعها في هذا القطاع الحيوي.

وتشمل الصفقة ثلاثة مستودعات لوجستية مطوّرة وفق أعلى المواصفات ومؤجرة لعدة مستأجرين، وتقع ضمن منطقة كيزاد المعمورة.

وتتمتع هذه الأصول بنسبة إشغال تبلغ 97%، مع قاعدة متنوعة تضم 80 مستأجراً ينشطون في قطاعات الأغذية والمشروبات، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، والخدمات اللوجستية، والصناعات التحويلية، وخدمات التكنولوجيا، من بينهم مستأجرون رئيسيون مثل "دي إتش إل" و"سبينيس" و"نواتوم اللوجستية".

وتتولى الدار إدارة هذه الأصول، شاملة أعمال التأجير وإدارة المرافق، بما يضمن الحفاظ على كفاءتها التشغيلية وتعزيز أدائها على المدى الطويل.

وتأتي الصفقة امتداداً لاستحواذ الدار على مستودعات "نون" و"إمتيل" في "كيزاد" خلال نوفمبر 2025، في خطوة تؤكد ثقة الشركة الراسخة بالأسس المتينة التي يرتكز إليها سوق العقارات في أبوظبي، عبر مختلف قطاعاته، من السكني والتجاري وصولاً إلى الصناعي واللوجستي.

ويرفع هذا الاستحواذ محفظة الدار من الأصول الصناعية واللوجستية إلى أكثر من 700 ألف متر مربع، مع تجاوز إجمالي المساحات التأجيرية قيد التطوير 1.5 مليون متر مربع.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الدار للاستثمار جاسم صالح بوصيبع، إن الصفقة تعكس الثقة المتنامية بالأسس الاقتصادية طويلة الأجل في إمارة أبوظبي، إلى جانب العوامل الهيكلية التي تعزز الطلب على الأصول العقارية عالية الجودة، مشيراً إلى أن "كيزاد" تمثل إحدى أبرز الوجهات اللوجستية الاستراتيجية في المنطقة، لما تتمتع به من قاعدة مستأجرين قوية وعوائد تشغيلية مستقرة تعكس مكانتها المتميزة.

ولفت إلى أن الشركة تمضي في بناء منصة صناعية ولوجستية واسعة النطاق ترتكز إلى أسس مؤسسية مرنة قادرة على تلبية احتياجات شريحة متنوعة من العملاء، فيما تشكل هذه الصفقة خطوة محورية ضمن هذا التوجه، مع التطلع إلى مواصلة التعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي لتعزيز الحضور في السوق.

وأوضح الرئيس التنفيذي لقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة في مجموعة موانئ أبوظبي عبدالله الهاملي، أن نجاح بيع مستودعات مجمع الخدمات اللوجستية في "كيزاد"، يعكس قوة نموذج أعمال المجموعة القائم على تعظيم القيمة من الأصول، بما يتيح تحرير رؤوس الأموال وإعادة توظيفها بكفاءة في فرص نمو ذات عوائد مرتفعة، بما في ذلك توسيع البنية التحتية للمستودعات، إلى جانب تعزيز متانة الميزانية العمومية.

وأشار إلى أن الصفقة تُعد الثانية مع "الدار" خلال أقل من عام، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين المستمرة بمنظومة "كيزاد" الصناعية الدولية، ويؤكد في الوقت ذاته قوة ومرونة سوق العقارات الصناعية واللوجستية في أبوظبي.

وتقع كيزاد على بُعد 10 كيلومترات من ميناء خليفة، مع اتصال مباشر بشبكتي الطرق السريعة E11 وE311، إضافة إلى خدمات الشحن التابعة لقطارات الاتحاد، ما يجعلها أكبر منطقة صناعية واقتصادية متكاملة في أبوظبي.

ويعزز هذا الاستحواذ الأخير على الأصول في كيزاد منصة الدار للعقارات المُدرّة للدخل، والتي تضم محفظة تزيد قيمتها على 49 مليار درهم من الأصول الخاضعة للإدارة، كما يكمّل محفظة الدار لمشاريع "التطوير بغرض الاحتفاظ"، البالغة قيمتها 20.1 مليار درهم، والمقرر تسليمها على مدى السنوات الأربع المقبلة، بما يؤكد النمو الكبير لهذه المنصة مع مواصلة الشركة تطوير وامتلاك وتشغيل أصول عالية الجودة.