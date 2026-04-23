دبي القابضة تستحوذ على مركبات "روفر" الكهربائية المطوّرة محلياً من قبل "جو جرافيتي"

عزّزت دبي القابضة التزامها بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية عبر استحواذها على الدفعة التجارية الأولى من مركبات "روفر" الكهربائية المطوّرة محلياً من قبل شركة "جو جرافيتي"، لاستخدامها ضمن "منتجعات حتّا" و"وادي هب"، بما يدعم حلول التنقل المستدام ويعزّز عروض السياحة البيئية في دبي.

وتُعد "روفر" مركبة كهربائية بالكامل مخصّصة لجميع التضاريس، تم تصميمها وتجميعها في "حتّا وادي هب"، وتحمل علامة "صُنع في الإمارات"، وتتوفر بثلاثة طرازات تشمل الدفع الخلفي والدفع الرباعي وطراز "جي تي"، بما يلبي متطلبات الأداء في البيئات الجبلية.

وقال رودي سوبرا، نائب رئيس إدارة الأصول في دبي القابضة: "صُمّم 'حتّا وادي هب'، منذ انطلاقه، ليكون منصة رائدة لتمكين رواد الأعمال المحليين، وتُجسّد 'جو جرافيتي' نموذجاً ملهماً لما يمكن أن يحققه هذا التوجّه الطموح. وتمثّل 'روفر' منتجاً يحمل بفخر علامة 'صُنع في الإمارات'، طوّره فريق إماراتي من داخل إحدى وجهاتنا، ليغدو اليوم جاهزاً للانطلاق نحو التوسّع التجاري على نطاق أوسع. ويشكّل استحواذنا على الدفعة الأولى لاستخدامها ضمن 'منتجعات حتّا' خطوة طبيعية تعكس التزامنا الراسخ بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تضفي طابعاً فريداً على وجهاتنا، إلى جانب المضي قدماً في تعزيز أجندتنا للاستدامة من خلال تبنّي حلول التنقّل الكهربائي".

وقال أحمد علي البدواوي، الشريك المؤسس لدى شركة "جو جرافيتي": "انطلقت هذه الفكرة من حتّا كمبادرة محلية، لتتطور اليوم إلى ابتكار نفخر بأنه صُنع في دولة الإمارات، ويسعدنا تسليم الدفعة الأولى من مركبات 'روفر' إلى منتجعات حتّا. وقد شكّل دعم دبي القابضة عاملاً محورياً في تمكين هذه المسيرة، من خلال توفير منصة تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة النمو والتوسع، والمساهمة في الارتقاء بالوجهة بشكل عام. وقد تم تصميم مركبات 'روفر' خصيصاً لتلبية المتطلبات التشغيلية، حيث تقدم حلاً للتنقّل خالياً من الانبعاثات ومنخفض الضوضاء، بما يعزز تجربة الزوار ويدعم تطوير السياحة البيئية. ونتطلع إلى مواصلة تعزيز هذه الشراكة، مع الاستمرار في الابتكار وتقديم حلول ترتكز على تجربة الزائر".

ويأتي هذا الاستحواذ ضمن توجهات دبي القابضة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية عبر دمجها ضمن منظومة أعمالها، وتوفير فرص تجارية تدعم نموها، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.

وتجدر الإشارة إلى أن "حتّا وادي هب" يشكّل منصة متكاملة لتمكين رواد الأعمال المحليين، ويضم أكثر من 24 شركة صغيرة ومتوسطة تنشط في قطاعات المغامرات والضيافة والأطعمة والتكنولوجيا، فيما تُعد "جو جرافيتي" من الشركات المؤسسة في الوجهة منذ انطلاقتها