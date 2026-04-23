«الأعلى للطاقة» في دبي يناقش التوسع في منافذ بيع الوقود بالتجزئة

ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الـ93 للمجلس، الذي عُقد افتراضياً، بحضور نائب رئيس المجلس، سعيد محمد الطاير، حيث استعرض المجلس استراتيجية دبي للتوسع في منافذ بيع الوقود بالتجزئة، وناقش عدداً من المبادرات الاستراتيجية التي تُسهّل عمليات التعبئة لدى المستهلكين وضمان سلاسة حركة المرور في محطات تزويد وقود المركبات.

كما تم استعراض توظيف هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) للذكاء الاصطناعي في عملياتها التشغيلية، عبر تطوير أول نظام تحكم ذكي للتوربينات الغازية عالمياً في مجمع جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه، وتطوير «المهندس الافتراضي»، المتوقع إطلاقه في يونيو 2026، لتعزيز الكفاءة والأداء.

حضر الاجتماع الأمين العام للمجلس، أحمد بطي المحيربي، وأعضاء المجلس: مدير عام بلدية دبي، مروان بن غليطة، والعضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عبدالله بن كلبان، والرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، حسين سلطان لوتاه، والمدير العام لمؤسسة دبي للبترول و«دوسب»، خوان فرييل، والمدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات، منى العصيمي.

وقال سعيد الطاير: «انسجاماً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نواصل تطبيق حلول الذكاء الاصطناعي في مشروعاتنا الريادية، مجمع جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، لتعزيز كفاءة الطاقة والطاقة النظيفة، وأسهم ذلك في خفض التكاليف ورفع الإنتاجية والكفاءة في المجمع الذي بلغت قدرته 3860 ميغاواط (21.5%)، مع توقع تجاوز نسبة الطاقة النظيفة 36% من مزيج الطاقة بحلول 2030».

وأضاف أن ذلك يدعم مستهدفات استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050، وصولاً إلى 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر نظيفة بحلول 2050.

من جانبه، قال المحيربي إن المجلس الأعلى للطاقة وشركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك)، حرصا على تفعيل عدد من الإجراءات القيمة التي تساعد على ضمان سلامة عملية تعبئة الوقود في مختلف محطات التزويد، وتحسين عمليات مرور المركبات.