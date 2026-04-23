«غرفة دبي» تبحث دعم سيدات الأعمال

نظمت غرفة تجارة دبي، بالتعاون مع مجلس سيدات أعمال دبي، حواراً مفتوحاً مع 86 من سيدات ورائدات الأعمال، وذلك بهدف بحث واقع القطاعات الاقتصادية في ظل المتغيرات العالمية، ومناقشة سبل دعم سيدات الأعمال، لمواكبة المتغيرات والتكيف مع المستجدات العالمية، إضافة إلى استعراض أبرز مقومات مرونة اقتصاد دبي والآليات والحلول المحفزة لنمو الأعمال.

وذكرت الغرفة، في بيان، أمس، أنه تم خلال اللقاء بحث أبرز التحديات ومناقشة الاستفسارات، والقضايا ذات الأولوية بالنسبة لسيدات الأعمال والقياديات في الشركات العاملة بمختلف التخصصات الاقتصادية.

وقال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «تسهم سيدات الأعمال بدور مهم في مسيرة التنمية الاقتصادية بدبي، وذلك من خلال المشاركة بفاعلية في حركة تأسيس الأعمال وقيادة مسيرة النمو في مختلف القطاعات، وخلق فرص عمل تدعم النمو الاقتصادي المستدام».

وأضاف: «نلتزم بتطوير التعاون الوثيق مع القطاع الخاص ومع الشركاء الاستراتيجيين كافة، لتعزيز جاهزية بيئة الأعمال بما يسهم في تمكين الشركات من مواجهة التحديات العالمية وضمان انسيابية الأعمال واستمرارية نمو حركة التجارة والاستثمار في كل الظروف، وذلك انطلاقاً من أهمية العمل التشاركي، والحوار البنّاء، ومواصلة ابتكار الحلول العملية والملموسة، والتي تشكل مجتمعةً ركائز حيوية لتعزيز الثقة ودعم مسار تطور قطاعات الأعمال».

من جانبها، قالت رئيسة مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال دبي، رجاء عيسى صالح القرق: «يجسد الحوار الذي نظمته غرف تجارة دبي بالتعاون مع مجلس سيدات أعمال دبي التزامنا الراسخ بالتعرف عن كثب على رؤى وآراء سيدات الأعمال، وفهم تحدياتهن، وضمان مشاركتهن في صياغة حلول عملية تدعم نمو القطاعات الاقتصادية».

وتابعت القرق: «يعتمد تحقيق المزيد من التقدم على التعاون وتبادل المعرفة وتعزيز منظومة الدعم المؤسسي، ومن خلال جمع مجتمع الأعمال النسائي مع الجهات المعنية، نعمل على ترسيخ الثقة، وتحفيز الحوار البنّاء، وتعزيز دور المرأة كشريك أساسي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية لإمارة دبي، ولا تشكل هذه المبادرات استجابة آنية للمستجدات، بل تمثل ركيزة أساسية لضمان تمكين سيدات الأعمال، ودعم مسيرتهن نحو المستقبل بثقة ووضوح».