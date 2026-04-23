830 مليون درهم صافي أرباح «دبي التجاري» الربعية

أعلن بنك دبي التجاري، أمس، نتائجه المالية للربع الأول من العام الجاري، مسجلاً صافي أرباح، قبل احتساب الضرائب، بلغ 912 مليون درهم، بزيادة 0.3%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما ارتفع صافي الربح بعد احتساب الضرائب إلى 830 مليون درهم، بنمو 0.2% على أساس سنوي.

وارتفع الدخل التشغيلي للبنك بنسبة 6.2% مقارنة بالربع الأول من عام 2025، ليصل إلى 1.456 مليار درهم، ويُعزى ذلك إلى زيادة صافي دخل الفوائد بنسبة 2.4% مدفوعاً بالنمو القوي في القروض وحسابات التوفير والحسابات الجارية، ونمو الدخل غير الممول بنسبة 16%، وفقاً لبيان صدر أمس.

وبلغ إجمالي أصول البنك 157.9 مليار درهم، كما في 31 مارس 2026، بزيادة قدرها 11.9% مقارنة بـ141.1 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2025، وارتفع إجمالي القروض والسلف بنسبة 4.1% على أساس سنوي ليصل إلى 106.4 مليارات درهم، بينما ارتفع صافي القروض والسلف بنسبة 5.3% ليصل إلى 102.1 مليار درهم.

ونمت ودائع المتعاملين 10% على أساس سنوي لتصل إلى 109.6 مليارات درهم، مع استحواذ أرصدة حسابات التوفير والحسابات الجارية منخفضة الكلفة على 51% من إجمالي الودائع. وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 93.1%، بينما سجلت نسبة السلفيات إلى الموارد المستقرة 86.94%.

وانخفضت نسبة القروض المتعثّرة إلى 3.55% من 4.29% في نهاية الربع الأول من عام 2025، ما يؤكد جودة الأصول الممتازة. وقال الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، بيرند فان ليندر، إن «أداء البنك كان قوياً، مدعوماً بمستويات متينة من التمويل والسيولة ونسب رأس المال».

وأضاف: «تعكس نتائجنا للربع الأول من عام 2026 قوتنا ومرونتنا، حيث نواصل تقديم وتحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا، كما نركز على خدمة متعاملينا ووضعهم في صميم أعمالنا، ودفع عجلة التحول الرقمي وتمكين الكفاءات الوطنية».