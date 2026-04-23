شراكة بين «دبي الجنوب» و«الإمارات دبي الوطني» لدعم الشركات الصغيرة

وقّعت «دبي الجنوب»، أكبر مشروع حضري رئيس يركز على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، مذكرة تعاون استراتيجية مع بنك الإمارات دبي الوطني، بهدف دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في «دبي الجنوب»، وتسهيل وصولها إلى مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن كلاً من مدير إدارة التراخيص وإدارة المنطقة الحرة في مؤسسة مدينة دبي للطيران، سيف آل علي، ورئيس الخدمات المصرفية للأعمال للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني، حمد محمد زايد، وقّعا المذكرة.

وبموجب المذكرة سيعمل بنك الإمارات دبي الوطني على دعم الشركات، من خلال تبسيط إجراءات فتح الحسابات المصرفية للشركات، إلى جانب تقديم حلول مصرفية مصممة لتلبية احتياجات الأعمال المتنامية، بما يُسهم في تعزيز جاهزية الشركات وتمكينها من التركيز على النمو والتوسع، وتُسهم هذه الشراكة في تعزيز سهولة ممارسة الأعمال داخل «دبي الجنوب»، من خلال تسريع الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية ورفع كفاءة الإجراءات.

وقال المدير التنفيذي لـ«دبي الجنوب»، نبيل الكندي: «تعكس هذه الشراكة الاستراتيجية مع بنك الإمارات دبي الوطني، التزامنا بدعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في (دبي الجنوب)، من خلال توفير منظومة متكاملة تُمكّنهم من النمو وتُعزّز كفاءة عملياتهم وتدعم استدامة أعمالهم على المدى الطويل».

من جانبه، قال رئيس الخدمات المصرفية للأعمال للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني، حمد محمد زايد: «يلتزم البنك بتقديم تجربة مصرفية متكاملة تلبي احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الشركات العاملة في (دبي الجنوب)، وتواكب متطلباتها المتنامية، وتُسهم هذه الشراكة في النهاية وبشكل مباشر في تحقيق رؤية دبي الرامية إلى مضاعفة اقتصادها بحلول عام 2033، وترسيخ مكانتها كإحدى أهم ثلاث مدن اقتصادية على مستوى العالم».