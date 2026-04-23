«دبي للسلع» يُطلِق برجين تجاريين من الفئة الفاخرة

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، أمس، إطلاق برجين تجاريين جديدين من الفئة الفاخرة ضمن منطقته «أبتاون دبي» الرئيسة، في خطوة تُمثّل محطة جديدة في مسيرة التوسع المتواصلة لهذه المنطقة الحيوية.

وأفاد المركز في بيان بأن البرجين «وَن أبتاون بليس» و«تو أبتاون بليس»، سيضيفان أكثر من 560 ألف قدم مربعة من المساحات المكتبية من الدرجة الأولى، ليرتفع بذلك إجمالي المساحات التجارية في المنطقة إلى ما يتجاوز مليون قدم مربعة، مشيراً إلى أنه من المتوقع فتح باب التأجير خلال النصف الثاني من العام الجاري، على أن يتم استكمال البرجين في الربع الأول من عام 2028.

ويتألف البرجان من 21 طابقاً و15 طابقاً على التوالي، وقد تم تصميمهما لاستيعاب شريحة واسعة من الشركات، بدءاً من الشركات متعددة الجنسيات، وصولاً إلى الشركات سريعة النمو.

وتراوح مساحات المكاتب بين 2100 و17.6 ألف قدم مربعة، مع توفير طوابق مختارة بتصاميم متعددة المستويات مترابطة عبر سلالم داخلية خاصة، بما يلبي احتياجات الشركات الكبرى الساعية إلى تحقيق تكامل تشغيلي أفضل، كما يتضمن المشروع إضافة 82 ألف قدم مربعة من مساحات التجزئة.

وقال الرئيس التنفيذي الأول المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم: «تولي الشركات اليوم أولوية متزايدة للبيئات التي تجمع بين مقومات عديدة، مثل الترابط والمرونة وإمكانية الوصول إلى رأس المال والأسواق. ومن خلال البرجين (وَن أبتاون بليس) و(تو أبتاون بليس)، نُضيف أكثر من 560 ألف قدم مربعة من المساحات المكتبية من الدرجة الأولى، ما يرفع إجمالي الطاقة الاستيعابية التجارية في منطقة (أبتاون دبي) إلى أكثر من مليون قدم مربعة». وأضاف أنه «تم تصميم البرجين لاستيعاب نطاق واسع من الشركات، بما في ذلك تصاميم متعددة المستويات متكاملة»، مشيراً إلى أن ذلك يعكس حجم وتعقيد الطلب الذي نشهده عبر قطاعات التجارة والتمويل والتكنولوجيا.