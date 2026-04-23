«دبي للاستثمار»: استمرار العمليات عبر «المنصة التصنيعية»

أكدت شركة دبي للاستثمار أن منصتها التصنيعية المتكاملة تواصل عملها بكامل الاستمرارية التشغيلية، بما يدعم أنشطة البناء والبنية التحتية عبر المنطقة.

وتمتد أعمال التصنيع في الشركة عبر الزجاج والحديد والألمنيوم، ومجموعة متنوعة من مواد البناء، وحلول التصنيع الصناعي، حيث تواصل شركات التصنيع التابعة لـ«دبي للاستثمار» العمل عبر أنشطة الإنتاج والتوريد والتسليم، دعماً لمتطلبات المشروعات القائمة.

كما يواصل قطاع التصنيع والمقاولات والخدمات دوره كإحدى الركائز الرئيسة للإيرادات في «دبي للاستثمار»، مساهماً بنحو ثلث إجمالي الدخل، مدعوماً بمحفظة صناعية متنوعة.

وتلبّي «دبي للاستثمار» - من خلال محفظة تصنيع متنوعة تضم تسع شركات متخصصة تعمل عبر ستة قطاعات أساسية لمواد البناء - احتياجات مشروعات التطوير السكني والتجاري والصناعي ومشروعات البنية التحتية، وذلك عبر مواءمة أنشطة الإنتاج والتسليم مع متطلبات المشروعات الجارية والمخطط لها في الإمارات والأسواق الرئيسة عبر المنطقة.

وفي قطاع الزجاج تواصل أعمال تصنيع الزجاج التابعة لشركة دبي للاستثمار، توريد منتجات الزجاج المعماري، بما يدعم مجموعة واسعة من تطبيقات البناء، بما في ذلك المشروعات السكنية والتجارية والمتعددة الاستخدام، كما تستمر أنشطة التصنيع والتوريد في التقدم بما يتماشى مع الجداول الزمنية لمشروعات البناء.

وسلمت شركة الإمارات للزجاج، المتخصصة في تصنيع الزجاج المستخدم في مشروعات البناء، نحو 1.1 مليون متر مربع من الزجاج، وواصلت تنفيذ أعمالها في نحو 150 مشروعاً خلال السنة المالية 2025، وتشمل المشروعات السكنية بنسبة 70%، والمشروعات التجارية بنسبة 20%، إلى جانب مشروعات قطاع الضيافة وغيرها بنسبة 10% في الإمارات وأسواق دولية مختارة.

وبالتوازي مع ذلك تواصل شركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح تشغيل مرافق الإنتاج لدعم مراحل التصنيع ضمن منظومة الزجاج المتكاملة لـ«دبي للاستثمار».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة زجاج التابعة لـ«دبي للاستثمار»، عبدالعزيز بن يعقوب السركال: «تواصل شركات الزجاج التابعة لشركة دبي للاستثمار تلبية احتياجات قطاع الإنشاءات المتغيّرة في دولة الإمارات وأسواق المنطقة».

وأوضح أن الشركة تمتلك قدرات متكاملة تمكنها من تصنيع ومعالجة الزجاج، وبالتالي توفير الدعم لمجموعة واسعة من المشروعات مع الالتزام بالجودة والموثوقية والانضباط في التنفيذ، مشيراً إلى أن شركة «زجاج» تقدم خدماتها للعملاء في أكثر 35 سوقاً حول العالم، تشمل دول مجلس التعاون الخليجي وكندا والمملكة المتحدة وأوروبا وإفريقيا وآسيا.

وتواصل شركة الإمارات لأنظمة المباني الحديدية دعم مشروعات النفط والغاز، والقطاع الصناعي، والخدمات اللوجستية، ومشروعات البنية التحتية في المنطقة، وقامت الشركة، في مارس 2026، بتوريد نحو 12 ألف طن متري من الهياكل الحديدية ضمن مشروعات قيد التنفيذ، شملت أعمال التصنيع والتوريد والتركيب والتي تسير وفق الجداول الزمنية المعتمدة.

وفي قطاع الألمنيوم تواصل شركة الإمارات للسحب و«وايت ألمنيوم للسحب» تلبية احتياجات الاستخدامات المعمارية والإنشائية والصناعية في المنطقة. وتستمر الشركتان في العمل بطاقة إنتاجية تتماشى مع متطلبات المشاريع الحالية، وتبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية للشركتين 40 ألف طن متري سنوياً، لدعم المشروعات بشكل أساسي في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى أسواق إقليمية مختارة، ما يعكس اتساع نطاق أعمال المجموعة في مجال سحب الألمنيوم.