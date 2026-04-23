«المركزي»: 23.3 ألف مواطن ومواطنة يعملون في القطاع المصرفي والمالي والتأميني

بلغ إجمالي عدد المواطنين والمواطنات العاملين في القطاع المصرفي والمالي والتأميني بالدولة 23 ألفاً و364 مواطناً ومواطنة، حتى 31 ديسمبر 2025، فيما بلغت نسبة التوطين في القطاع 31%.

وأظهرت بيانات للمصرف المركزي أن إجمالي عدد المواطنين والمواطنات، الذين تم توظيفهم خلال عام 2025، بلغ 2901 مواطن ومواطنة، متجاوزاً المستهدف السنوي البالغ 1816، بنسبة إنجاز وصلت إلى 160% من المستهدف.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوظائف المستهدفة للمواطنين، خلال الفترة من عام 2022 إلى عام 2027، يبلغ نحو 10 آلاف و300 وظيفة، في حين تجاوز عدد من تم توظيفهم هذا المستهدف ليصل، بنهاية ديسمبر 2025، إلى 10 آلاف و780 مواطناً ومواطنة، كما سجلت نسبة التزام المؤسسات المالية المرخصة بمستهدفات التوطين 97%.

وكان «المركزي» أطلق بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية عدداً من المبادرات النوعية الهادفة إلى توسيع نطاق التوطين وتعزيز نتائجه.

وانسجاماً مع هذه الجهود، التزمت خمسة بنوك، ضمن «مبادرة العين»، بتوظيف 1700 من الكفاءات الوطنية خلال عامَي 2025 و2026، حيث بلغت نسبة الإنجاز حتى نهاية ديسمبر 2025 نحو 60%، وذلك بعد توظيف 1016 مواطناً ومواطنة.

كما يواصل المصرف المركزي، بالتعاون مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة وحكومة الفجيرة، تنفيذ مبادرة المناطق التي تضم أعلى عدد من الباحثين عن عمل، وتشمل الظفرة والسلع في إمارة أبوظبي، والشويب في مدينة العين، ومصفوت في إمارة عجمان، والرمس في إمارة رأس الخيمة، وقدفع ومربح في إمارة الفجيرة، بإجمالي 500 وظيفة مستهدفة خلال الفترة من 2025 إلى 2027، وبلغ عدد المواطنين الذين تم تعيينهم حتى نهاية ديسمبر 2025، نحو 120 مواطناً ومواطنة، بنسبة إنجاز بلغت 24%، وخلال عام 2025 بلغ إجمالي عدد المواطنين والمواطنات الذين تم تدريبهم ضمن البرامج التدريبية 17 ألفاً و338 متدرباً من أصل 38 ألفاً و64 متدرباً، بما يعادل 46% من إجمالي المتدربين.

كما بلغ إجمالي عدد خريجي برامج «إثراء»، خلال الفترة من 2022 إلى 2025، نحو 5500 مواطن ومواطنة، فيما أسفرت معارض «إثراء» للتوطين لعام 2025 عن توظيف 2396 مواطناً ومواطنة.

وفي جانب التأهيل التخصصي، استمر «المركزي» في دعم «برنامج الخبير الاكتواري»، إذ وصل عدد المواطنين والمواطنات الملتحقين بالبرنامج، خلال الفترة من 2023، إلى 2025 نحو 17 طالباً وطالبة في كليات التقنية العليا، و29 طالباً وطالبة من خلال مكتب البعثات الخارجية في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا.

وقال محافظ مصرف الإمارات المركزي، خالد محمد بالعمى: «يمثل التوطين في القطاعات المالية والتأمينية ركيزة أساسية في مسيرة بناء اقتصاد وطني مستدام، حيث يحرص مصرف الإمارات المركزي على تطوير منظومة متكاملة تضمن تمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز جاهزية هذه القطاعات لمتطلبات المستقبل، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار المالي ودعم تنافسية دولة الإمارات على الصعيد العالمي».

. 2901 مواطن ومواطنة تم توظيفهم العام الماضي، بينما كان المستهدف توطين 1816 وظيفة.