«دناتا» تستثمر 22.8 مليون دولار في أستراليا

كشفت شركة «دناتا»، أمس، عن اعتزامها استثمار نحو 32 مليون دولار أسترالي (22.88 مليون دولار أميركي)، لإنشاء محطة مخصصة للشحن الجوي في مطار غرب سيدني الدولي، وبموجب هذا المشروع ستقوم «دناتا» بإنشاء المحطة ضمن مستودع مساحته 5000 متر مربع في منطقة الشحن الجوي في المطار، إلى جانب مساحة إضافية تبلغ 4000 متر مربع ضمن الأراضي المحيطة بالمستودع، حيث ستتسلم «دناتا» الموقع كهيكلٍ غير مُجهّز، وستتولى تجهيز مختلف منشآت وتجهيزات محطة الشحن.

وستتمكن منشآت محطة الشحن، عند اكتمالها، من مناولة ما يصل إلى 60 ألف طن من البضائع سنوياً، فيما يتوقع أن توفر المرحلة الأولى للمحطة الجديدة 50 وظيفة مباشرة.