"دبي للسلع المتعددة" يطلِق البرجين التجاريين "وَن أبتاون بليس" و"تو أبتاون بليس"

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة الأعمال الدولية الرائدة والمساهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي، عن إطلاق البرجين التجاريين "وَن أبتاون بليس" و"تو أبتاون بليس"، وهما برجان جديدان من الفئة الفاخرة ضمن منطقته المتميزة أبتاون دبي الرئيسية، في خطوة تمثل محطة جديدة في مسيرة التوسع المتواصلة لهذه المنطقة الحيوية.

وسيضيف هذان البرجان أكثر من 560,000 قدم مربع من المساحات المكتبية من الدرجة الأولى، ليرتفع بذلك إجمالي المساحات التجارية في المنطقة إلى ما يتجاوز مليون قدم مربع.

ومن المتوقع فتح باب التأجير خلال النصف الثاني من العام، على أن يتم استكمال البرجين في الربع الأول من عام 2028.

ويتألف البرجان من 21 طابقاً و15 طابقاً على التوالي، وقد تم تصميمهما لاستيعاب شريحة واسعة من الشركات، بدءاً من الشركات متعددة الجنسيات وصولاً إلى الشركات سريعة النمو. وتتراوح مساحات المكاتب بين 2,100 و17,600 قدم مربع، مع توفير طوابق مختارة بتصاميم متعددة المستويات مترابطة عبر سلالم داخلية خاصة، بما يلبي احتياجات الشركات الكبرى الساعية إلى تحقيق تكامل تشغيلي أفضل.

كما يتضمن المشروع إضافة 82,000 قدم مربع من مساحات التجزئة، بما يعزّز مكانة أبتاون دبي بوصفها وجهةً متكاملةً متعددة الاستخدامات تجمع بين الأنشطة التجارية والتجزئة وأنماط الحياة ضمن بيئة واحدة مترابطة.

وتأتي هذه التوسعة في وقت يواصل فيه مركز دبي للسلع المتعددة تطوير منظومات جديدة في مجالات التمويل وأسواق رأس المال، بما في ذلك إطلاق منصة "فين إكس" و"مركز الثروات"، اللذين صُمّما لاستقطاب المؤسسات المالية، ومنصات التكنولوجيا المالية، ومزودي التمويل البديل، وشركات الأصول الرقمية ضمن المنطقة.

ويقود مسيرة النمو المتسارعة لهذه القطاعات ارتفاع الطلب على المساحات المكتبية عالية المواصفات في مواقع استراتيجية متصلة.

وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "تولي الشركات اليوم أولوية متزايدة للبيئات التي تجمع بين مقومات عديدة مثل الترابط والمرونة وإمكانية الوصول إلى رأس المال والأسواق. ومن خلال البرجين ’وَن أبتاون بليس’ و’تو أبتاون بليس’، نضيف أكثر من 560,000 قدم مربع من المساحات المكتبية من الدرجة الأولى، ما يرفع إجمالي الطاقة الاستيعابية التجارية في منطقة أبتاون دبي إلى أكثر من مليون قدم مربع. وقد تم تصميم هذين البرجين لاستيعاب نطاق واسع من الشركات، مع مساحات مكتبية تتراوح بين 2,100 و17,600 قدم مربع، بما في ذلك تصاميم متعددة المستويات متكاملة.

ويعكس ذلك حجم وتعقيد الطلب الذي نشهده عبر قطاعات التجارة والتمويل والتكنولوجيا. ومع مواصلتنا تطوير منظومات الجيل الجديد من الأعمال، بما يشمل ’مركز الثروات’ ومنصة ’فين إكس’ و’مركز التجارة البحرية’، تتطور أبتاون دبي لتصبح منطقة متكاملة بالكامل توفّر للشركات منصة متميزة ومترابطة للنمو والعمل على المستوى العالمي".

ويركز البرجان، الذي وضعت تصميمهما شركة "بروير سميث بروير جروب"، بشكل واضح على رفع الأداء وتعزيز تجربة المستخدم، إذ يضمان مرافق متكاملة تشمل خيارات متنوعة من المطاعم، ومنافذ التجزئة، ومسبحاً. كما يوفر المشروع أكثر من 1,600 موقف للسيارات مع خدمات صف السيارات، إلى جانب خدمة نقل مخصصة تربط المشروع بمحطة مترو دبي.

ويتميز البرجان بالواجهات الزجاجية الممتدة من الأرض إلى السقف والتي توفر بدورها إطلالات بانورامية على المنطقة، في حين تسهم 13 مصعداً مزوداً بأنظمة تحكم ذكية، إلى جانب الربط الداخلي بين الطوابق، في تعزيز الكفاءة التشغيلية للشركات الكبرى.

ويستهدف البرجان الحصول على الفئة الذهبية من شهادة نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED)، من خلال اعتماد أنظمة متقدمة لكفاءة استهلاك الطاقة والمياه، واستخدام واجهات زجاجية تتحكم في الإشعاع الشمسي، إلى جانب تحسين جودة البيئة الداخلية.

ويستقبل مركز دبي للسلع المتعددة حالياً طلبات إبداء الاهتمام من الشركات الراغبة في الاستئجار، وذلك تمهيداً لفتح باب التأجير الرسمي في وقت لاحق من هذا العام، في إطار مواصلته ترسيخ مكانة أبتاون دبي مركزاً متقدماً من الجيل الجديد للتجارة العالمية والتمويل والتكنولوجيا الناشئة.