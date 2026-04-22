لدعم مجتمع الأعمال.. مذكرة تعاون تجمع دبي الجنوب وبنك الإمارات دبي الوطني

وقّعت دبي الجنوب، أكبر مشروع حضري رئيسي يركّز على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، مذكرة تعاون إستراتيجية مع بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، وذلك بهدف دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي الجنوب، وتسهيل وصولها إلى مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية.

وجرى توقيع المذكرة من قِبل كلٌّ من سيف آل علي، مدير إدارة التراخيص وإدارة المنطقة الحرة في مؤسسة مدينة دبي للطيران، وحمد محمد زايد، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني.

وبموجب هذه المذكرة، سيعمل بنك الإمارات دبي الوطني على دعم الشركات من خلال تبسيط إجراءات فتح الحسابات المصرفية للشركات، إلى جانب تقديم حلول مصرفية مصممة لتلبية احتياجات الأعمال المتنامية، بما يسهم في تعزيز جاهزية الشركات وتمكينها من التركيز على النمو والتوسع.

وتسهم هذه الشراكة في تعزيز سهولة ممارسة الأعمال داخل دبي الجنوب، من خلال تسريع الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية ورفع كفاءة الإجراءات، بما يعكس التزام دبي الجنوب المستمر بتوفير بيئة أعمال مرنة ومحفّزة للنمو.

وفي تعليقه على هذه الخطوة، قال نبيل الكندي، المدير التنفيذي لدبي الجنوب: "تعكس هذه الشراكة الإستراتيجية مع بنك الإمارات دبي الوطني التزامنا بدعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي الجنوب، من خلال توفير منظومة متكاملة تمكّنهم من النمو وتعزز كفاءة عملياتهم وتدعم استدامة أعمالهم على المدى الطويل. ومن خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية الأساسية، نمنح مجتمع الأعمال لدينا مساحة أكبر للتركيز على التوسع وتحقيق أهدافه. ونواصل في دبي الجنوب العمل على تطوير بيئة متكاملة تدعم رواد الأعمال، بما يتماشى مع رؤية دبي في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد للأعمال".

ومن جانبه، قال حمد محمد زايد، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: "يواصل بنك الإمارات دبي الوطني المساهمة بدور محوري في مسيرة نمو وتقدم دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في القطاعات الاستراتيجية، بما يعكس ابتكاراته ودوره كبنك وطني رائد في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. ويلتزم البنك بتقديم تجربة مصرفية متكاملة وسلسة تلبي احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الشركات العاملة في دبي الجنوب، وتواكب متطلباتها المتنامية. وتسهم هذه الشراكة في النهاية وبشكل مباشر في تحقيق رؤية دبي الرامية لمضاعفة اقتصادها بحلول عام 2033، وترسيخ مكانتها كإحدى أهم ثلاث مدن اقتصادية على مستوى العالم".

ويشار إلى أن دبي الجنوب يعتبر أكبر مشروع حضري متكامل في دبي، ويرتكز على منظومة الطيران والخدمات اللوجستية، ويضم مطار آل مكتوم الدولي، كما تم تعزيزه ببنية تحتية للنقل متعدد الوسائط التي تربط مختلف وسائل النقل الجوي والبري والبحري، بما يوفّر بيئة متكاملة للعيش والعمل وممارسة الأعمال.