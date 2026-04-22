«تراخيص» تنفذ 16 ألف زيارة تفتيشية خلال 2025

نفّذت دائرة التخطيط والتطوير- تراخيص، التابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، أكثر من 16 ألف زيارة تفتيشية خلال عام 2025، استهدفت المنشآت الصناعية والتجارية ومنشآت الصحة العامة، العاملة ضمن مناطق اختصاص المؤسسة، بهدف تعزيز الصحة والسلامة من خلال رفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتعزيز مستويات الامتثال للمتطلبات التنظيمية.

وذكرت الدائرة، في بيان، أمس، بأن تنفيذ هذه الزيارات جاء ضمن برنامج رقابي دوري يغطي طيفاً واسعاً من القطاعات، شملت منشآت التصنيع والمعالجة الصناعية والتصنيع الثقيل والتجميع، ومنشآت تصنيع وتخزين المواد الكيميائية والخطرة، إضافة إلى الورش الصناعية والخدمية، ومنشآت التخزين والخدمات اللوجستية، ومنشآت الوقود والغاز والطاقة، فضلاً عن منشآت الضيافة والإقامة والمنشآت التجارية والتجزئة، ومنشآت الخدمات البيئية وإدارة النفايات، ومنشآت الصحة العامة المرتبطة بالعناية الشخصية والصحة والنظافة والخدمات الصحية والطبية، إلى جانب المساكن العمالية والمرافق المجتمعية والترفيهية.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«تراخيص»، المهندس عبدالله محمد بالهول: «تعكس هذه الزيارات التفتيشية التزام (تراخيص) بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة، وضمان بيئة عمل آمنة ومستدامة للمنشآت كافة ضمن نطاق اختصاصها».

وأضاف: «تسهم جهود فرقنا الميدانية والمتخصصين في إدارة البيئة والصحة والسلامة والاستدامة في تعزيز مستويات الامتثال، والحد من المخاطر، وحماية الأرواح والمجتمع، بما يدعم استراتيجيتنا الرامية إلى استدامة العمليات، وتقديم خدمات نوعية وفق أفضل الممارسات».

وأوضح بالهول أن هذه الجهود أسفرت عن تنفيذ 16 ألفاً و21 زيارة تفتيش ميدانية، إلى جانب 15 ألفاً و627 مهمة مراجعة وتدقيق للوثائق خلال عام 2025، نفّذها قسم الصحة والسلامة، مشيراً إلى أن نتائج الزيارات التفتيشية سجّلت معدل امتثال بلغ 94.06%، مقابل معدل عدم امتثال قدره 5.94%.

وأفاد بأنه تم إصدار إشعارات بالمخالفات للمنشآت غير الملتزمة، مع منحها مهلاً زمنية محددة لتصحيح أوضاعها، وتقديم الردود المطلوبة ضمن الإطار التنظيمي المعتمد، بما يضمن معالجة المخاطر والسيطرة عليها، وتنفيذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمنع تكرارها.