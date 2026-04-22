أحمد بن سعيد: اقتصاد دبي راسخ ومتنوع وقادر على تخطي جميع التحديات

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، أن اقتصاد دبي راسخ ومتنوع وقادر على تخطي جميع التحديات، مشيراً سموه إلى أن نتائج سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز) عام 2025 تؤكد استمرارها في الارتقاء بإسهاماتها الاقتصادية، وترسيخ دورها محركاً داعماً لتنافسية دبي على خارطة التجارة والاستثمار العالمية.

وتفصيلاً، أعلنت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز) تحقيق نتائج سنوية قوية، خلال عام 2025، عكست متانة نموذجها التشغيلي وفاعلية منظومتها الاقتصادية المتكاملة، حيث سجلت نمواً بنسبة 19.4% في الإيرادات، و17.8% في صافي الأرباح، مقارنة بنتائج عام 2024.

وأكدت «دييز» أن هذه المؤشرات تأتي مدفوعة بتوسّع أنشطتها وارتفاع كفاءة عملياتها، بالتوازي مع تنامي جاذبية مناطقها الاقتصادية الثلاث، وهي «المنطقة الحرة في مطار دبي»، و«واحة دبي للسيليكون» و«دبي كوميرسيتي»، حيث ارتفع إجمالي عدد الشركات المسجلة ضمن منظومة «دييز» بنسبة 24.6%، في نهاية عام 2025، بينما وصل إجمالي عدد الموظفين في الشركات العاملة ضمن المناطق الحرة الثلاث التابعة لـ«دييز» إلى 106 آلاف و359 موظفاً، بمعدل نمو بلغ 26.2%، مقارنة بالعام السابق، بما يعكس اتساع قاعدة النشاط الاقتصادي وحيوية سوق العمل ضمن مناطقها الحرة الثلاث.

اقتصاد متنوع

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، إن نتائج عام 2025 تؤكد استمرار «دييز» في الارتقاء بإسهاماتها الاقتصادية، وترسيخ دورها كمحرك داعم لتنافسية دبي على خارطة التجارة والاستثمار العالمية، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة وتوجّهاتها لتعزيز النمو المستدام وتنويع الاقتصاد.

وأضاف سموه أن نمو الإيرادات يعكس قدرة «دييز» على تحويل الفرص إلى قيمة اقتصادية ملموسة، عبر بيئة أعمال مرنة، وبنية تحتية متقدمة، وحلول ذكية تُسهم في رفع كفاءة الشركات وتمكين توسّعها من دبي إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وتابع سموه أن اقتصاد دبي راسخ ومتنوع وقادر على تخطي جميع التحديات، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع وتيرة الابتكار والتحوّل الرقمي وتعظيم القيمة المضافة للقطاعات ذات الأولوية، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، ويُعزّز مكانة الإمارة ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم خلال العقد المقبل.

وأشار سموه إلى أن «دييز» ستُواصل الاستثمار في ممكناتها المؤسسية، وتطوير منظومتها المتكاملة، بما يضمن استدامة النمو ورفع القدرة التنافسية، مع التركيز على تمكين مجتمع الأعمال وتعزيز إسهام المناطق الاقتصادية في مسيرة دبي نحو اقتصاد أكثر مرونة وجاهزية للمستقبل.

انضباط مالي

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، الدكتور محمد الزرعوني، إن نتائج 2025 تعكس نهجاً تشغيلياً قائماً على الانضباط المالي ورفع الكفاءة، بالتوازي مع تعزيز العائد من الخدمات والمنتجات المؤسسية التي تُقدّمها «دييز» لمجتمع المستثمرين والشركات.

وأضاف أن النمو المتحقّق في مؤشرات الربحية، إلى جانب الزيادة في الإيرادات، يؤكد نجاح «دييز» في تعزيز قدرتها على توليد قيمة مستدامة، مع الحفاظ على مسار تطوير متوازن يواكب احتياجات الأسواق العالمية، وتحولات سلاسل الإمداد والتجارة.

واعتبر الزرعوني أن نمو عدد الشركات وموظفيها ضمن منظومة «دييز»، في نهاية 2025، يُعدّ مؤشراً مباشراً إلى قوة الجاذبية الاستثمارية، وفاعلية التجربة التشغيلية داخل المناطق التابعة للسلطة، مؤكداً مواصلة العمل على تطوير الخدمات الذكية، وتحسين رحلة المتعاملين، وتعزيز التكامل بين المناطق الاقتصادية الثلاث.

وأشار إلى أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة تتمثّل في توسيع الأثر الاقتصادي عبر قطاعات المستقبل، ودعم الشركات في رفع إنتاجيتها والتوسّع في أعمالها، بما يُترجم رؤية دبي في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة.

مشروعات توسعية

وكانت «دييز» شهدت، أخيراً، إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عدداً من المشروعات التوسعية في واحة دبي للسيليكون، باستثمارات تبلغ 12.8 مليار درهم، وتشمل خطة التوسعة مشروعين رئيسين، هما «ديستريكت آي أو»، و«بلوك 14»، ويهدف مشروع «ديستريكت آي أو»، باستثمارات تبلغ 11 مليار درهم، إلى توفير بنية تحتية تدعم تطوير تقنيات المستقبل، وتعزيز منظومة البحث والتطوير والابتكار في إمارة دبي، إذ سيُسهم المشروع في توفير أكثر من 70 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال 10 أعوام، والإسهام في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي بقيمة تصل إلى 103 مليارات درهم بحلول عام 2036، والإسهام في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 30 مليار درهم بحلول 2036، ويركز المشروع المجهز لاستقبال أكثر من 6500 شركة عالمية وصغيرة ومتوسطة وناشئة في قطاعات المستقبل، على ستة قطاعات رئيسة هي التنقل الذكي، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والروبوتات، والتقنيات التحويلية (X-Tech)، والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية، وتقنيات الويب 3 (Web3)، إضافة إلى غيرها من القطاعات بشكل مباشر وغير مباشر.

أما المرحلة الأولى من مشروع «بلوك 14» فتشمل تطوير بيئة الأعمال والسكن، تماشياً مع خطة دبي الحضرية 2040، بما يدعم مفهوم التنمية الموجهة نحو النقل (تطوير المناطق حول محطات المترو)، باستثمارات تبلغ 1.8 مليار درهم.

توسعة حرم «روتشستر للتكنولوجيا»

حققت «دييز» مجموعة إنجازات استراتيجية، خلال عام 2025، من بينها اعتماد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم المرحلة الثانية من مشروع توسعة حرم «جامعة روتشستر للتكنولوجيا - دبي» في واحة دبي للسيليكون بكلفة تتجاوز 313 مليون درهم.

ومن المقرر أن تُسهم هذه التوسعة في رفع القدرة الاستيعابية للجامعة إلى نحو 4500 طالب وطالبة، بزيادة قدرها 115%، حيث ستشمل إضافة تسعة مبانٍ أكاديمية وإدارية جديدة، ومرافق تعليمية متطورة، ومواقف سيارات.